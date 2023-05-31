網絡潮語日新月異，「45度青年」是其一。「45度」乃形容斜斜靠在牆上的姿勢，不是「躺平」，也非「站直」，這班青年人有份正職，卻不醉心於拼搏爭上位，省吃儉用、維持基本生活質素已經滿足。



反觀我們的醫院裡，每年湧現為數不少甫踏出校門的畢業生，朝氣蓬勃，願為病人多走幾步，與「45度」似乎沾不上丁點關係，令人欣慰。早前醫管局舉行「2023年度醫管局傑出員工、團隊獎及優秀青年獎頒獎禮」，今年多位年青同事脫穎而出奪得「優秀青年獎」，當中三位得主來自新界東醫院聯網，分別任職醫生、資深職業治療師及資深護師；年紀輕輕，已立定明確事業志向。



撰文：新界東醫院聯網總監及威爾斯親王醫院行政總監鍾健禮醫生



威爾斯親王醫院有超過2,200名護士，可謂人強馬壯的團隊。今年國際護士節活動辦得有聲有色。

雖然醫院事務繁重，筆者也必定抽時間與不同部門的新舊同事輪流會面，那怕短短數十分鐘。「戲肉」不是恒常的工作匯報，而是為了聆聽同事的心底話。早前與個別部門同事坐談，場內洋溢熱烈討論氣氛，年青醫生最想獲得更多聯網醫院之間的交流，以至赴海外醫院切磋學習的機會，也期望部門添加更全面的人手及設備支援。甚至觸及工作流程中的痛點，新世代也是直言不諱，懷抱初心，非常難得。

「留住人才」不是掛在嘴邊的說詞。為了更有效了解員工對工作的想法，醫管局付諸實行，每年向不同部門的員工進行深度問卷調查，回饋的資料及意見用以優化人力資源的管理與規劃。護士團隊尤其求才若渴。根據最新醫療人力推算報告預計，至後年普通科護士料缺最少3,200人，現有的團隊可謂「一個也不能少」。

醫管局舉行「2023年度醫管局傑出員工、團隊獎及優秀青年獎頒獎禮」，新界東醫院聯網成績彪炳，同事喜上眉梢。

2023年醫管局護士問卷調查結果反映，大多數受訪同事都很珍視現在的工作，羅列出首三大優點，包括具備「就業安全感」、「專業發展前景」，以及「薪酬福利具吸引力」。當然，也一針見血地提出對專業培訓和督導的訴求，期望工作與生活達到平衡的同時，亦可兼獲專科資歷的認證，作為管理層當然要坐言起行迅速回應。

「招才困難、留才更具挑戰」，優渥薪資及優越的工作環境，往往是吸引人才的不二法門。「攻心為上」則是筆者多年來秉持的信念，例如適時授權、獎勵與肯定成就、創造成長及晉升機會，更重要的是──做到「言出必行、坦誠溝通」，時常給予同事正面回應，並鼓勵建言獻策。這些從心而發的小細節，無論年輕、資深的員工都容易受落，放諸四海皆準。

醫管局早前舉行「2023年度醫管局傑出員工、團隊獎及優秀青年獎頒獎禮」，今年多位年青員工脫穎而出奪得「優秀青年獎」。（資料圖片）

《香港01》「01醫務所」與醫院管理局合作，逢星期三刊登由醫護人員撰寫的專欄《園遊。杏林》。



「杏林」出自三國時代名醫董奉的故事，後世以「杏林」稱頌醫護，數位來自醫管局的杏林中人帶領看倌園遊杏林大觀園，透過文字細數杏林人、杏林事，分享箇中點滴緣由。

