醫管局力爭人才　計劃赴澳洲再接再厲

剛過去的周末，我與一位好友聊近況。好友一家移民英國多年，他的兒子畢業後在當地做醫生。我當然不放過「推銷」機會，上月已邀請他們出席醫管局赴英的招聘人才活動。好友兒子不負我所望，果然有出席招聘活動。



在問他意向如何之前，我先問他對整個招聘活動感覺如何，好友兒子笑言：「我與我的醫生朋友都覺得醫管局今次是『來真的』啊，一股志在必得之勢，因為真沒想到會在倫敦見到高拔陞醫生，由他來親自與我們對談，還『落手落腳請人』，真是誠意十足呢！」



「志在必得」，我們很希望能做到；至於「誠意十足」，那倒是真的。



撰文：醫院管理局聯網服務總監鄧耀鏗醫生



醫管局行政總裁高拔陞在倫敦舉行的招聘活動上，向出席者講解如何透過有限度註冊、特別註冊等途徑回港執業，以及在香港接受專科培訓的機會。

我們明白，回流香港對醫生本人，甚至對其家庭，是一個影響深遠的決定；我們深知，要成功聘請海外醫生非易事。但我們起碼已用滿滿的誠意與努力踏出了第一步，而初步反應亦很讓人鼓舞。在倫敦期間，我們接觸了600多名醫學生及執業醫生，當中逾半數人表示有興趣回港發展。醫管局至今已發出約110封有條件聘書，當中約20人已回覆，初步有意接受聘任。我覺得成績已很不錯！

醫管局過往已透過「有限度註冊制度」聘請非本地培訓醫生；隨著政府2021年推出「特別註冊制度」，更為一眾有心回來香港執業的非本地培訓醫生提供多一個回港工作的途徑。

完成英國之行後，我們正計劃再接再厲，希望未來一、兩個月內前往澳洲展開人才招聘。除了英國、澳洲，我們會繼續仔細研究海外招聘策略，積極研究到更多不同國家和地區，加強透過有限度註冊及特別註冊，在全球招攬非本地培訓醫生，以紓緩人手不足的問題。

醫管局表示倫敦招聘初步反應正面，已發出約110封有條件聘書，當中約20人已回覆，初步有意接受聘任。醫管局計劃下一站會到澳洲舉行招聘活動。

此外，我們去年已推出「大灣區醫療人才交流計劃」，80多名來自廣東省的資深醫生、護士及中醫專家早前已來港展開交流，期望透過專業交流，互相學習，加強兩地醫療服務的融合，提升公營醫療服務質素，令更多病人受惠。

為了紓緩人手壓力，我們除了透過海外招聘、大灣區醫療人才交流計劃等廣納人才，亦會多管齊下挽留人手，包括實施退休延任政策、增加顧問和副顧問醫生職位、提供更多晉升和培訓機會等，都會繼續進行。

話說回來，到底好友兒子最終是否決定回流香港執業呢？他的回覆讓我會心微笑，「我已與家人商量過，在倫敦完成實習後便會回來了。」

世侄，香港見！

為了紓緩人手壓力，醫管局除了透過海外招聘、大灣區醫療人才交流計劃等廣納人才，亦會多管齊下挽留人手。（資料圖片）

《香港01》「01醫務所」與醫院管理局合作，逢星期三刊登由醫護人員撰寫的專欄《園遊。杏林》。



「杏林」出自三國時代名醫董奉的故事，後世以「杏林」稱頌醫護，數位來自醫管局的杏林中人帶領看倌園遊杏林大觀園，透過文字細數杏林人、杏林事，分享箇中點滴緣由。

