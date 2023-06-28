取消對沖｜消息：政府擬免僱主設專項儲蓄戶口　議員倡保留減供款

政府將於2025年5月1日落實取消強積金「對沖」安排，並正檢視規定僱主須設「專項儲蓄戶口」的計劃，消息指，政府傾向取消僱主專項儲蓄戶口，將於7月中前交代。有立法會議員表示，對完全取消專項儲蓄戶口的做法感憂慮，擔心將來會有中小企因資金不足，無法在解僱員工時支付遣散費或長期服務金，建議當局考慮調整供款比例、甚或下調供款上限，既能減輕僱主壓力，於勞方亦是較為穩妥的做法。



政府宣布將於2025年5月1日落實取消強積金「對沖」安排。（資料圖片）

原計劃僱主每月供款相等於僱員薪金1%

專項儲蓄戶口計劃屬取消強積金對沖的配套措施之一，用以協助僱主預先儲蓄以應付取消對沖後的遣散費及長期服務金支出。原有計劃中，僱主須開設專項儲蓄戶口，並作金額相等於僱員每月入息1%的供款，當存款達所有僱員年度入息的15%時，僱主可停止供款。

據立法會文件，政府原擬於2022年第二季向立法會提交專項儲蓄戶口計劃的條例草案。惟政府至今仍未提交相關條例草案；而勞福局今年5月提交予立法會人力事務委員會的文件中，提到社會就專項儲蓄戶口計劃有不同意見，包括有僱主組織擔心強制供款會加重負擔。當局亦已委託顧問使用最新數據作出詳細研究，檢視計劃的成本效益。

消息指，政府傾向取消推行僱主專項儲蓄戶口，方案將於7月12日立法會人力事務委員會會議交代。若出現僱主無法支付遣散費及長期服務金，就按現時做法，僱員向破產欠薪保障基金申領。

林振昇指，倘若取消推行專項儲蓄戶口，會擔心有部份僱主沒有足夠資金支付遣散費或長期服務金。（資料圖片／歐嘉樂攝）

林振昇：擔心部份中小企真係畀唔到就畀唔到

立法會議員、勞聯主席林振昇指，在過去的討論，一直是以「package」形式討論專項儲蓄戶口計劃與取消強積金對沖，而據他所知，當初勞顧會討論時，委員多多少少也認同相關計劃可以為勞資雙方提供保障。他指若取消推行專項儲蓄戶口，會擔心有部份僱主沒有足夠資金支付遣散費或長期服務金，「最擔心有部份中小企真係畀唔到就畀唔到，如果起碼有少少供款喺戶口，都會畀到。」

林振昇認為，不一定要完全取消專項儲蓄戶口，如果現時僱主擔心供款後可動用的錢減少，希望有靈活運用資金，當局可考慮調整供款的比例，亦可下調供款上限，「大家可以傾，起碼可以保留，特別中小企有嚿錢，到時支付遣散費、長期服務金，壓力都無咁大，會確保到有啲錢去支付。」

向破欠基金申請需等待至少半年

勞福局局長孫玉菡曾稱，確保取消強積金對沖後，僱員的遣散費、長期服務金有保障是重點，若然僱主未能支付，仍有破欠基金作「兜底」保障。林振昇也提到，去到最壞情況，一間公司無法支付其員工的薪金、遣散費或長期服務金，其員工可申請破欠基金。不過即使近年破欠基金已改善法律流程，處理的時間縮短，僱員由被欠款到經破欠基金取回款項，仍需等待至少半年。