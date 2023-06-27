司機體檢︱政府收緊商用車要求至65歲 張仁良：可保障市民安全
撰文：馬煒傑
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政府計劃收緊商用車司機體檢要求，由70歲降至65歲。交通諮詢委員會周二（27日）聽取政府簡介就駕駛執照申請人／持有人體格證明要求進行的檢討工作及提升相關要求的建議。主席張仁良認為可保障市民安全，相關要求應同樣適用於外勞司機。
交諮會主席張仁良表示，隨着本港人口高齡化，年長駕駛執照持有人數目與日俱增，近年涉及年長商用車輛司機的交通意外有所上升及引起社會關注，交諮會認同有需要提升年長司機及商用車輛司機的體格證明要求，推動駕駛者更重視健康狀況，並進一步保障駕駛者和其他道路使用者的安全。他續指由外地來的司機，如果年齡過65歲亦應一視同仁需進行體檢，「本地司機的要求對於外地來的司機，都要有一樣要求。」
政府於會議上簡介了六項建議，包括修訂《道路交通（駕駛執照）規例》（第374B章）附表1所指明的疾病或身體傷殘以收緊有關要求、提升商用車輛司機提交體格證明的要求、增潤「體格檢驗證明書」的內容，並對商用車輛司機採用較嚴格的體格標準、制訂相關醫療指引、授權運輸署署長可要求駕駛執照申請人／持有人提交醫療報告，及一併收緊駕駛教師提交體格證明的年齡門檻。委員提出意見並歡迎有關建議。
政府表示將繼續聽取相關持份者的意見及盡快敲定具體安排細節。政府計劃在2024年上半年向立法會提交相關修例建議，待通過法例修訂及完成系統提升後，預期於第三季至年底可落實執行有關安排。