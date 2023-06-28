七一｜鄧炳強：須慎防有人騎劫特別日子　達致邪惡及危害國安目的

今年七一香港回歸26周年，保安局局長鄧炳強指出，要慎防有人利用「特別日子」製造議題，「達致邪惡及危害國家安全目的」。就《基本法》第23條立法，他認為有需要立法，以全面保障國家安全，政府會吸取2003年經驗向市民解決政策，「不會有空間令這些代理人蒙蔽市民及嚇怕市民」。他又透露，正與大灣區城市商討，當發生天災事故，研究以不遲於一小時的時限，各城市派員互相協助，期望今年年底有方案。



保安局局長鄧炳強今日（15日）公布，本港今年首季錄20584宗罪案，較去年同期大增48%。（張浩維攝）

鄧炳強接受《星島日報》訪問表示，本周六是香港七一回歸，擔心有人利用「特別日子」製造議題，騎劫或採取行動，「以達致邪惡及危害國家安全目的」，認為必須小心應對，不能掉以輕心。

積極解說23條立法 「不會有空間令代理人蒙蔽嚇怕市民」

就《基本法》第23條立法，鄧炳強表示，這是特區政府的憲制責任，也有實際需要，現時《香港國安法》涵蓋分裂國家及顛覆國家政權，而23條涉及叛國、煽動叛亂、竊取國家機密、禁止外國政治性團體在香港進行政治活動、及外國政治性團體與香港政治性團體的聯繫，以全面保障國家安全，港府會參考國家及外國例子，例如英國、美國及新加坡等。

他認為，政府在2003推動立法廿三條時，有外部勢力及香港代理人挑動市民情緒，因此會吸取經驗向市民解釋，強調「不會有空間令這些代理人蒙蔽市民及嚇怕市民」。

今年七一香港回歸26周年。（資料圖片／美聯社）

研當大灣區發生天災 實施「一小時求助圈」

鄧炳強又提到，曾先後與中央部委、廣東省應急管理廳商討，當大灣區發生天災或事故，可不遲於一小時抵達各城市，盡快協助救災工作，港府會動員不同部門包括消防處、海關及入境處，盼今年年底會有實質的方案。

保安局正推動開放沙頭角邊境禁區，鄧炳強指過去一年有逾2萬人前往沙頭角碼頭，明年1月起每日有1000個名額供網上申請，至於是否開放中英街，他指因為中英街並非口岸，必須維持邊界安全，故維持設置檢查站。