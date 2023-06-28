的士禮貌運動｜禮貌大使輪流駐守全港的士站　提醒司機待客之道

香港的士業議會重推「的士禮貌運動」，今日（28日）起逢星期一、三、五派出禮貌大使，輪流駐守全港多區的士站、如山頂纜車站、金鐘地鐵站、銅鑼灣時代廣場、紅磡火車站等，向乘客及司機派傳單提供正確資訊，並向司機講解正確待客之道，為期兩個月。



運輸署助理署長（管理及輔助客運）阮康誠在今日「的士禮貌運動」啟動禮稱，最近政府檢視了業界整體營運和管理狀況，亦建議了一系列改善措施，包括引入的士車隊管理制度，讓現有的士可以組成車隊，向運輸署申請車隊營運牌照，現階段正擬訂相關法例的修訂細節，稍後交立法會審議。



▼6月28日 「的士禮貌運動」啟動禮▼



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香港的士業議會本月中旬公布的第二季的士服務質素問卷調查結果，服務整體滿意度獲平均59.3分，議會主席黃卓邦今指，調查結果顯示的士服務有改善空間，期望推廣禮貌服務重要性，改善乘客與司機溝通，增加表揚及減少投訴。

黃指，所有禮貌大使都經過培訓，了解的士營運、司機及乘客須知，若遇到大使未能解答的疑問，議會有理事在場協助。黃又透露，運輸署正推行車隊管理發牌制度（豪華的士），約300架的士組成一隊，以公司形式運作，「提供高檔啲嘅服務俾乘客」，會使用較新車款，車費亦可能較高。

為期兩個月的「的士禮貌運動」，議會將派禮貌大使駐守在港九新界繁忙的士站，包括花山頂纜車站、金鐘地鐵站、銅鑼灣時代廣場外、上環信德中心外、紅磡火車站外等。大使除會向乘客和司機提供正確資訊，協助乘客尋找的士，認識目的地和收費水平，亦會向的士司機講解待客之道，包括不拒載、不揀客、不兜路、不濫收車資等。