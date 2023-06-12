調查指的士整體服務評分得58.4　最不滿意的士司機待客之道

香港的士業議會今日（12日）公布的士乘客意見調查報告，結果顯示香港的士整體服務素質評分平均值為58.4分，55%半受訪者認為本港的士整體服務質素良好或優秀，9.1%覺額較差或極差。

在的士服務多項評價中，乘客最不滿意的士司機的待客之道，僅得3.21分（滿分5分），認為在主動與乘客溝通上未獲較高評價。



隨機抽樣1211名的士乘客 包括遊客

香港的士業議會於今年4至5月進行調查，以隨機抽樣方式對全港1,211名的士乘客（包括本地居民及遊客）進行面對面訪問。結果顯示香港的士整體服務素質評分平均值為58.4分（滿分100分），過半數受訪者（55.2%）認為香港的士整體服務質素良好或優秀，只有少數（9.1%）覺額較差或極差。

評分最低：的士司機待客以禮

受訪者需要對13個服務質素元素給予1至5分的評分，其中評分最低的是的士司機待客以禮（3.21），例如主動與乘客打招呼、禮貌地詢問和確認目的地。其餘兩項包括的士司機主動向乘客提供協助（3.24）、的士很環保（如肺氣排放量低、耗能低）（3.22）。

另外其中評分最高的五項元素則包括：的士車身和車廂清潔（3.45）、的士車廂寬敞、座位舒適（3.44）、的士車廂溫度適中（3.44）、的士司機熟知乘客目的地及交通狀況（3.43）以及的士司機使用最有效率或乘客指定的路線（3.40）。

的士業議會主席黃卓邦表示，調查接近滿意水平，但仍有很大的進步空間。他建議，運輸署設立的士計分制度，找出害群之馬，提升的士行業形象。又促請政府加強監管「白牌車」以保障業界。



對於政府考慮輸入商用車司機的外勞，黃表示，司機要熟悉路面情況和路線，外勞未必適合的士業。



自由黨立法會議員李鎮強表示，自從與內地通關後，旅客可能與的士司機有更多交流，希望司機不要濫收車資。