易通行｜的士業界指扣款問題改善　料多輛的士同時過隧道未能偵測

城門隧道昨日（21日）起實施「易通行」，推動的士發展聯會副主席、車行負責人吳錦華今日（22日）指出，相信早前扣款問題出自「司機卡」，交由「易通行」調較後，的士司機「司機卡」已成功繳付隧道費。他又透露，官方曾表示3輛的士一同行經隧道會令系統未來能成功偵測「司機卡」，業界會再向「易通行」了解。



▼5月21日 「易通行」城門隧道實施▼



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的士作為「商用車」，的士司機及車行需分別登記，透過「商用車司機卡」分拆隧道費。吳錦華接受香港電台節目《千禧年代》訪問表示，昨日駛經城門隧道車流暢順，過去兩星期出現扣車主費用而非扣司機費用的收費問題，似乎有少少曙光，指他將「司機卡」交予「易通行」調較之後，則可成功收費。

業界仍擔心 的士疊著過隧道難被偵測

運輸署早前指部分的士的「司機卡」卡座擺放位置與建議不符，導致「司機卡」戶口未能扣款，吳錦華表示，「易通行」早前已帶同儀器協助調整設備擺放位置，但相信問題仍出自「司機卡」。他指，得知昨日仍有4輛的士司機未能成功扣款，反而向車主扣款：「官方講話例如3架的士疊著一齊過，可能系統收唔到，因為要喺個司機卡及我們的車主卡要同一時間去探測，如果3架的士疊著一齊過，可能系統暫時都未成熟，都係未得，我相信咁樣去解讀呢個問題。」

立法會交通事務委員會主席陳恒鑌。（資料圖片／梁鵬威攝）

「易通行」下周日（27日）會擴展至獅子山隧道，吳錦華表示，本周會再與「易通行」了解，問題是否出現在「司機卡」之上。

議員相信累積經驗 易通行越見成熟

運輸署上周公布接獲52宗相關投訴，29宗源於「人手輸入車牌出錯」，立法會交通事務委員會主席陳恒鑌表示，希望運輸署再多作研究、微調系統，令業界使用更加暢順。他又指，「易通行」投訴個案約數十宗，屬運作大型系統、車流量之下預期之內的數目，但希望政府考慮其他方法代替人手，減少錯誤。他相信署方累積較多經驗，「易通行」系統會越來越成熟，預計8月政府收回西隧後，政府會有足夠時間，稍後可以在西隧、海底隧道及東隧實施。