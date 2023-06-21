急性腸胃炎活躍度升近一倍　上周錄130人感染　衞生署籲提高警覺

衞生防護中心今日（21日）表示，根據中心最新監測數據，院舍／學校爆發急性腸胃炎個案在過去數周有所增加，由截至6月3日一周的9宗上升至上星期的17宗，當中涉及130人感染，而本周截至昨日（20日），三天內已錄得13宗爆發個案（涉及124人）。



中心的流行病學調查顯示，上述急性腸胃炎爆發較大機會屬人傳人或環境污染引致，已排除涉及食物中毒。衞生防護中心呼籲市民提高警覺，預防感染。



本港急性腸胃炎的活躍程度近日有所上升，根據中心最新監測數據，院舍／學校爆發急性腸胃炎個案在過去數周有所增加，由截至6月3日一周的9宗上升至上星期的17宗，當中涉及130人感染，而本周截至昨日（20日），三天內已錄得13宗爆發個案（涉及124人）。

大部分個案在幼兒中心或幼稚園發生

由截至6月3日一周至昨日，大部分個案在幼兒中心或幼稚園發生，當中最少三分之一，即有13宗個案（涉及232人）都是由諾如病毒引起。中心的流行病學調查顯示上述急性腸胃炎爆發較大機會屬人傳人或環境污染引致，已排除涉及食物中毒。

衞生防護中心表示，急性腸胃炎多數由病毒引致，最常見的為諾如病毒、輪狀病毒，腺病毒等，一般於冬季較常見，感染途徑包括接觸患者的嘔吐物或糞便、接觸受污染的環境或物品，亦可經嘔吐時產生的帶病毒噴沫傳播，籲市民提高警覺，預防感染。

急性腸胃炎個案本月大多來自幼兒中心或幼稚園。（資料圖片／蘇煒然攝）

兒科醫生：由諾如病毒引起 要小心處理嘔吐物

兒科醫生劉成志表示，急性腸胃炎活躍度近月以來一直都反反覆覆，「由2月到依加一直無停過」。他估計，此非與天氣改變有關，而是因新冠肺炎疫情平穩，小朋友除下口罩及回校上學增加了交叉傳播的可能性。

他又指，留意到近日不少個案爆發源頭都是有人先染疫並在學校嘔吐，提醒一些經常引起急性腸胃炎的病毒如諾如病毒，未必可以透過酒精有效殺死，故在處理嘔吐物及排泄物時，酒精搓手液並不能代替使用梘液和清水潔手。