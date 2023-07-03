國際頂尖名廚訪港跟本地名師學煮點心　悉尼主廚：米芝蓮三星體驗

旅發局邀請6位國際頂尖名廚訪港交流，到海味街商舖認識海味食材找煮食靈感，又參加工作坊，跟本港米芝蓮中菜館名廚學習製作點心。

來自澳洲悉尼主廚Dan Hong形容，旅程為「3 Michelin Star Experience」（米芝蓮三星體驗），令他大開眼界，希望將炸子雞加入他餐廳的菜單。來自菲律賓馬尼拉的主廚Margarita Forés 表示，除了香港飲食文化外，她認為香港的古蹟亦十分吸引，是無可取代的。



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旅發局邀請6名國際頂尖名廚，以及飲食傳媒的代表團於6月25至29日來港考察五日四夜，日前安排有興趣學習點心的名廚到工作坊。要向這班國際名廚作教學示範，必然要有相當級數，當日主理的就是擁有米芝蓮三星的富臨飯店，其行政總廚黃隆滔。

悉尼名廚Dan Hong最愛燒賣

闊別疫情三年，Dan Hong再次訪港，他指是次旅程「Really eye opening！ （真的大開眼界）」，品賞到用法式方法烹調傳統海味食材，十分難以置信，是個「3 Michelin Star Experience (米芝蓮三星體驗)」。他笑言，知道海味十分昂貴，卻不知道是這般昂貴。

越南籍的Dan Hong，在澳洲悉尼土生土長，擅長亞洲菜，亦曾在中菜餐廳任職主理過點心，今次特意來港交流，體驗香港美食，認為香港的食物是獨特的，是另一層次不可與其他地方比較，要在當地品嘗地道美食。若要帶一款菜式回國，Dan會選擇炸子雞，又指特別喜愛香港的點心，尤其燒賣。

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馬尼拉名廚Margarita Forés 喜愛香港古蹟

來自菲律賓馬尼拉的名廚Margarita Forés，擅長意大利菜，今次來到點心工作坊，製作了一大籠燒賣。除了飲食文化，她認為香港的景點也十分吸引，如M+博物館。

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Margarita Forés指出，回國後會向家人推薦天星小輪、大館等古蹟，認為香港在活化古蹟方面做得好，有殖民氣息的古蹟是無可取代的。