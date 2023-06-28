沙中線醜聞｜禮頓獲放生？多個工程問題核心未追究　4大問題未解

2018年沙中線紅磡站工程爆出剪鋼筋醜聞，部份港鐵高層落台，工程亦延誤，惟涉事的總承辦商禮頓建築（亞洲），一直未有承擔刑事後果，直至昨日（27日）才被法庭罰款4萬元，惟控罰只涉及一個機房的工程問題。

事實上，沙中線醜聞涉及多項問題，除了最初令社會譁然的剪鋼筋，之後再被揭發擅自改動連續牆設計，引致港鐵高層「大地震」。之後，港鐵需要斥資20億元加固紅磡站，當年雖然指會向禮頓追討，然而今日港鐵回覆時，僅表示會按合約條款，與承建商跟進相關工程事宜，未透露何時完成追討。

除了被罰4萬元，禮頓亦曾一度被禁止投標政府工程，然而《香港01》曾報道，禮頓於「停賽」期間，其姊妹公司「CPB Contractors」中標運輸署逾2.1億元的工程合約。換言之，事至今日，禮頓仍只是付出4萬元代價。《香港01》整合尚未解決的問題。



▼重溫沙中線剪鋼筋醜聞▼



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1. 剪鋼筋問題未追究

潘焯鴻曾於聆訊提出，有大規模、有系統地剪短鋼筋，估計涉及逾千枝。之後無論是獨立調查委員會，抑或政府成立的專家顧問團，都確認紅磡站有鋼筋被剪短。調查委員會認為，車站不超過2%至3%的鋼筋被剪短，強調此舉屬違規行為，但情況不廣泛；政府顧問團則指，站內平均有3.3%的鋼筋被剪短，如以東西走廊月台層板與連續牆之間部分的約21,500個螺絲帽計算，即有約700支鋼筋被剪短，形容「這就不僅是地盤內偶有的操作」。

雖然當局已確認車站擴建工程有鋼筋被剪短，而聆訊期間，分判商泛迅亦曾承認有工人將鋼筋剪短；而且調查委員會的中期報告及最終報告，都有關於剪鋼筋的段落，只是由於可能影響刑事檢控，才一直未有公開。不過直至今日，仍未有人為「剪筋」問題負上刑責，亦未能確定實際被剪短的鋼筋數目。

報告仍有多段被遮蓋。（獨立調查委員會報告）

2. 東面連續牆設計被擅自改動

今次禮頓承認VRV機房未依圖則興建，然而，機房間只是冰山一角，其中擅改東面連續牆設計便是工程醜聞一大重點。當年港鐵向政府提交報告時，亦未提及有關改動，結果引發「港鐵大地震」，時任工程總監黃唯銘離職、行政總裁梁國權須提早退休，留任至接班人上任。

前港鐵工程總監黃唯銘（資料圖片）

翻查資料，東面連續牆涉及多個設計改動，禮頓首先未有使用「U型鋼筋」；之後將原本兩層的鋼筋，改為三層連續鋼筋，再在中間位置放置澆灌石屎的管道；完成此工序後，再削走連續牆頂部450毫米石屎。另外，頂層的第一條鋼筋改用連續鋼筋，其餘兩層鋼筋則繼續以螺絲帽接駁，並在車軌上方排氣管加裝L型鋼筋。

今次是次機房案件中，禮頓原本亦未打算認罪，直至法庭改變控罪，由原本的無按照規定方式使用建築物材料，改為偏離圖則施工，才突然認罪。被視為沙中線醜聞吹哨者的「中科監察」主席潘焯鴻認為，既然VRV機房被控告擅改圖則，其他同類問題都可以落控。

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3. 後補螺絲帽核對紀錄 被質疑造假

多名港鐵證人於聆訊作供時，承認鋼筋與螺絲帽的接駁紀錄，並未有即時製備，直至2018年中醜聞被揭，政府要求提交報告時，港鐵方要求前線人員，透過工地相片或憑記憶，製備了一份東西線層板至連續牆的螺絲帽核對後補清單，而且日期追溯至2017年2月10日。獨立調查委員會主席夏正民當時質疑，「予人錯覺、要整靚紀錄」；被辭退的黃唯銘於作供時亦認同，後補紀錄等同造假。

4. 港鐵斥20億元加固向禮頓追討

受工程醜聞影響，港鐵撥備20億元，由禮頓負責加固紅磡站的工程。港鐵因加固發出盈警，之後多次表示，會向付禮頓追討加固費用。不過事隔多年，今日記者向港鐵查詢追討進度時，仍然只表示會按合約條款與承建商跟進相關工程事宜。