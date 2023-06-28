沙中線｜政府發稿不點名斥潘焯鴻及田北辰言論無中生有、居心叵測

港鐵沙中線工程2018年被揭發剪短鋼筋等連串問題，屋宇署至今僅就整個項目的製冷機房偏離批准圖則票控總承建商禮頓，禮頓於周二（27日）認罪，被法庭罰款4萬元。



各界關注事件是否「告一段落」，變相「放生」禮頓。政府今日（28日）上午發稿回應指執法部門正繼續就沙田至中環線工程質量事件進行刑事調查，到下午政府再度發稿，嚴正指出個別人士就沙中線工程質量事件在毫無根據下誣衊稱「政府比較不希望在檢控中令港鐵捲入漩渦」言論完全是無中生有和不負責任。



政府亦指，對有言論指政府可能不再跟進沙中線工程質量事件，強調有關說法全無事實根據，居心叵測，政府一定直斥其非，以正視聽。



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沙中線工程醜聞揭發至今至近5年，暫只見屋宇署票控承建商禮頓，最後罰款4萬元。各界關注政府是否如傳聞般「劃線」，不會再就事件提出其他檢控，變相「放生」禮頓及相關需承擔責任人士。

上午首先發稿稱根據一貫政策不會就案件作任何評論

傳媒周二及周三多番追問政府相關問題，但政府發言人今早11時14分只回覆稱，「執法部門正繼續就沙田至中環線工程質量事件進行刑事調查，根據一貫政策，我們現階段不會就案件作任何評論。」發展局局長甯漢豪今出席立法會會議，離開會議廳時亦全程以背部面向記者，對有關沙中線的檢控工作後續問題未有回應。

下午發稿駁斥「政府不希望在檢控中令港鐵捲入漩渦」言論無中生有和不負責任

至下午3時57分，政府再發稿「駁斥有關沙中線工程質量事件調查工作的失實言論」。新聞稿開首指就個別人士今日就沙中線工程質量事件接受電子傳媒訪問時，在毫無根據下誣衊稱「政府比較不希望在檢控中令港鐵捲入漩渦」，政府發言人嚴正指，有關言論完全是無中生有和不負責任。

政府：可能不再跟進沙中線工程質量事件說法全無事實根據 居心叵測

政府又強調，有言論指政府可能不再跟進沙中線工程質量事件的說法全無事實根據，居心叵測，政府一定直斥其非，以正視聽。

「踢爆」沙中線偷工減料的「吹哨人」中科監察主席潘焯鴻今早就沙中線檢控事宜接受商業電台訪問時稱，「政府為港鐵的大股東，港鐵本身亦由路政署監督，因此如果港鐵捲入檢控程序，便會令政府相當尷尬......政府其實佔港鐵七成幾股份，咁所以政府一直視港鐵為政府一部份，其實政府係比較唔希望喺任何檢控當中，港鐵捲喺旋渦入面。」立法議員田北辰在同一節目則稱，「聽講佢（政府）話已經劃咗條線，呢件事完結，無得再告喇。」

政府：檢控決定須基於所有可接納證據和適用法律客觀分析

發言人說，執法部門必須以公平、公正及不偏不倚的態度處理每一宗案件，檢控決定必須基於所有可接納的證據和適用法律進行客觀分析，並嚴格按照律政部門的《檢控守則》作出。

政府發言人又說，警方正繼續就沙中線工程質量事件進行刑事調查，按一貫政策，現階段不會就案件作進一步評論，但重申任何人均不應憑空妄斷，作出失實、不公和不負責任言論。