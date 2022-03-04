連花清瘟膠囊｜每戶兩盒3.4起網上登記 蠶豆症小朋友不宜服用

第五波疫情持續，本港單日確診數字屢創新高，全港社區抗疫連線將派發由中央援港的5萬盒「連花清瘟膠囊」，市民今（4日）中午起可在網上登記，先到先得，合資格者可獲發2盒24粒裝港版「連花清瘟膠囊」，料有2.5萬人受惠。



早前抵港的5萬盒「連花清瘟膠囊」將透過全港社區抗疫連線向市民派發，市民由今日（4日）中午12時起可在網上登記，先到先得，每名合資格登記者可獲發2盒24粒裝港版「連花清瘟膠囊」。

全港社區抗疫連線表示，是次申請只接受個人登記，填報地址必須為私人住宅，每個地址只會獲分配2盒「連花清瘟膠囊」。為了減少接觸傳播機會，將「點到點」由專人派發「連花清瘟膠囊」，市民登記時須在18區中選擇所屬區域。

登記表格網站：https://forms.gle/DeWng7iq69vAmvf26

蠶豆症患者及屙嘔者不宜服用 小朋友亦須注意份量

不過由於連花清瘟膠囊成分寒涼，加上成分中含有「麻黃」及「金銀花」，卓爾中醫綜合治療中心駐診中醫師戴嘉明表示，如果在沒有醫師指導下，胡亂服用此藥，有機會適得其反。「其實並非不建議大家使用，但服前需作出診斷。如果病人在家中想先自我診斷是否適合服用，可看以下症狀，如舌苔變厚、變黃、發燒至38.6度或以上、有鼻塞、而鼻涕漸變膿稠、呈黃綠色、喉嚨痛及喉、痰變濃稠及淡黃色、甚至是綠色時，代表可服適量，因為在中醫角度上此藥是屬於感冒藥，感冒藥不會服用多於一星期，當然如果藥對其身體有效，在吃後頭三至四日已經見到效用。」

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戴醫師指，此藥成份內含「金銀花」，已有報告指出蠶豆症患者不宜服用「金銀花」，另外一開始有屙肚症狀者、發燒在37.8度以下低燒者、鼻涕稀如水，本身已經有嘔吐症狀、舌苔偏薄及呈白色，亦不宜服用此藥。

而且由於連花清瘟膠囊成分內含「麻黃」，有機會引至心跳加快及高血壓，「由於此藥性強，如果服用此藥後症狀紓緩，我們一般會建議病人暫停服用，除了『麻黃』之外，成分亦有『大黃』，『大黃』具有瀉作用，是瀉藥一種，由於小朋友脾胃虛弱，如果持續服食『大黃』會更傷脾胃，反而令抵抗力變差。」

戴醫師續指，小朋友脾胃功能較差，服食此類寒涼藥物後可令不適反應增加，因此需小心注意服用份量：「此藥並非不適用於兒童，但必須遵照醫師指示下服用。一般我們開給兒童的中藥份量是減半劑量，如果兩三歲小兒份量要再減，但更主要視乎患者體質與體重而定。」

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