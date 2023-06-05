澳門輕軌｜氹仔線新增媽閣站年尾通車　首次跨海登陸至澳門

澳門輕軌目前只有一條氹仔線，將新建一個媽閣站，經過跨海大橋延伸至澳門，當局目前正進行列車及系統測試，預計最快今年尾通車，另外石排灣線及橫琴延伸線則待明年先後峻工。



▼2019年12月10日 澳門輕軌通車▼



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籌建逾20年的澳門輕軌於2019年12月10日通車，是由港鐵營運，首條「氹仔線」故名思義只在氹仔內行走，共有11個站，來回氹仔碼頭站至海洋站，途經機場站。該線在海洋站之後增建媽閣站，新站行經跨海大橋，進入澳門，亦是輕軌首次突破氹仔。

石排灣線、橫琴線明年峻工 前者可明年底通車

澳門運輸工務司司長羅立文今天（5日）回應立法會質詢時表示，輕軌媽閣線的列車測試十分順利，將於今年尾開通，石排灣線及橫琴延伸線項目將分別於明年2月及11月竣工。至於橫琴線能否趕於明年尾開通，他表示，「都驚驚哋、抆啲」，會爭取明年尾開通，石排灣線明年尾開通則沒問題。

羅立文表示，澳門政府與港鐵公司簽署的輕軌氹仔線營運合同至明年尾，媽閣站只是在氹仔線增加一站，仍由港鐵營運，「由今年尾到明年尾做一個新營運方案的空間有幾大，相信大家都看到。」

他認為，輕軌營運的服務費用難與載客量掛鈎，現時輕軌平均每12分鐘一班車，五月份的總載客量約5,500人，不論人多人少都要發車。相信隨著媽閣線、橫琴線及東線等陸續開通，會越來越多人乘搭輕軌。

港鐵公司職員減百至500人

澳門立法會議員李靜儀表示，關注港鐵的僱員人數，未來的營運方案若涉及公司變化，會否影響員工工作。羅立文表示，港鐵公司最初約有600人，現減少至近500人，當中減少的100人已成功轉移至輕軌公司工作，目前輕軌公司已接手簡單工作。他有信心當媽閣線開通時，有部分服務會由輕軌公司負責，不會全部外判，輕軌公司會逐步接手輕軌營運，希望未來能全部「做曬」。至於明年尾若更換營運公司，政府已有安排，大部分員工都會留下工作。

羅立文表示，隨著媽閣線今年尾開通，輕軌終於到澳門。現時交通事務局正與巴士公司探討理順附近的巴士線路，以便巴士及輕軌服務發揮更大效益，相信短期內會公佈具體巴士線路的調整。

此外，澳門輕軌東線則計劃明年招標，2028年完工。