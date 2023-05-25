康文署認即時下架「可能影響國安」書籍　加快審視無違法才再上架

公共圖書館近日下架大批書籍及錄影材料，當中涉及香港政制或六四等政治事件，亦有其他不涉及政治的作品，惹來爭議。文化體育及旅遊局回覆議員查詢時承認，康文署因應「風險為本」原則，「優先將有可能違反香港法律或危害國家安全的書籍或資料下架」，並逐本審視，在詳細檢視並確保內容無違反相關法律時，才會重新上架，又指過去數星期已加快進行檢視圖書館資料的工作。



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公共圖書館早前下架多本書籍及錄影材料，除部分涉及香港政制或六四等政治事件，亦有其他不涉及政治的作品，例如民主黨前立法會議員鄺俊宇的愛情小說。《香港01》記者早前亦發現，部分在港下架的書籍，內地圖書館可以租借，康文署的手法法惹來不少爭議。

文化體育及旅遊局今日透過書面回覆議員查詢時表示，因應審計署建議，康文署已採取措施，加強檢視圖書館資料的工作，以維護國家安全，強調「康文署一直以維護國家安全定為工作重點。」

康文署購置館藏已將維護國家安全列為重要考慮因素

當局指，康文署已將維護國家安全列為購置圖書館資料及接受書刊捐獻的一項重要考慮因素，確保圖書館館藏符合香港法律。

文體旅局又指，現時香港公共圖書館藏約200萬項書目，數目龐大，故康文署採用風險為本的原則，優先將有可能違反香港法律或危害國家安全的書籍或資料下架，然後逐本審視，並只會在詳細檢視並確保內容沒有建反有關法律時，才會將相關書籍或資料重新上架。

書籍被投訴亦會下架

當局指，康文署已在過去數星期加快處理相關工作，「將有機會影響國家安全、反法律或被投訴的書籍及資料即時下架檢視。」