開心購物節｜《香港01》會員可領優惠逾230項　3大使用優惠法教學

新冠肺炎疫情平穩，香港零售管理協會將7月1日至8月31日舉辦「香港開心購物節 - 食玩買返晒嚟」， 聯同近150個品牌、合共約6,000 間零售商舖，為香港市民及遊客呈獻價值約15億元禮遇。



《香港01》為「香港開心購物節」的指定生活服務平台，市民成為會員後即可領取購物折扣、 優惠券、 買一送一優惠、或免費優惠，合共230項優惠。另外，會員亦可透過《香港01》的應用程式參加其中三項分別由百佳、Starbucks及萬寧提供的體驗式遊戲，勝出的參加者可獲豐富的獎品。



《香港01》為「香港開心購物節」指定生活服務平台，屆時將協助發放優惠。



▼2023年6月1日 香港零售管理協會預告舉辦「開心購物節」▼



香港零售管理協會（HKRMA）公布，「香港開心購物節」將設有四大主題，分別為6月30日至7月13日的「百貨家電、最新最強」；7月14日至27日的「超級便利、港好滋味」；7月28日至8 月10日的 「智能潮物、珠光寶氣」；8月11日至8月24日的「健美養生、扮靚變身」。

參與購物節的品牌或商戶，將分別於主題周內送出免費禮品。其中SOGO、百佳、星巴克、麥當勞、 CSL及萬寧，將提供六項體驗式遊戲。勝出的參加者可獲豐富的獎品。

《香港01》為「香港開心購物節」的指定生活服務平台，市民登入成為會員後，可在「優惠券」查看相關優惠，當中可以領取購物折扣、 優惠券、 買一送一優惠、或免費優惠，合共230項禮遇，市民可在商戶門市或網站均可使用相關優惠券。

▼香港01會員使用優惠方法▼



另外，會員亦可透過《香港01》的應用程式參加其中三項的體驗式遊戲，包括贏取百佳1分鐘內任意選購貨品、免費參與Starbucks「星巴克咖啡與食品配搭工作坊」或「星巴克咖啡拉花工作坊」，及免費享用萬寧專業健康諮詢服務及價值$16,000健與美產品。

遊戲一︰百佳一分鐘推車仔任掃貨

由7月14日至7月27日，於百佳、香港01或HKRMA平台上載購物單據，並回答「您最喜歡百佳的原因」，即有機會參加活動。獲獎者可在1分鐘內，於百佳內推購物車任選貨品，並可贏取限時內所選購的貨品。

百佳獲獎者可在1分鐘內，於百佳內推購物車任選貨品，（資料圖片）

遊戲二︰分享星巴克小故事免費參加工作坊

由7月14日至7月27日，於香港01或HKRMA平台，上載在星巴克拍攝的照片，並寫出「一起咖啡」的小故事，即可參加活動。星巴克將選出最動人的故事，獲獎者可免費參與「星巴克咖啡與食品配搭工作坊」或「星巴克咖啡拉花工作坊」。名額共有3個，每名得獎者可攜同一名親友參加。

星巴克獲獎者可免費參與「星巴克咖啡與食品配搭工作坊」或「星巴克咖啡拉花工作坊」。

遊戲三︰上傳萬寧單據分享經歷獲健康產品

由8月11日至24日，於香港01或HKRMA平台，上載100元萬寧購物單據，並分享與萬寧社區藥劑服務的難忘經歷，即可參加活動。萬寧將選出其中140名參加者，免費享用萬寧專業健康諮詢服務，及價值16,000元健與美產品。