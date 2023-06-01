零售管理協會7至8月舉辦開心購物節　派15億元折扣及獎品優惠

「香港零售高峰會2023」今（1日）在會展舉行，香港零售管理協會主席謝邱安儀在會上預告，將在7月至8月舉行「香港開心購物節」，以響應「開心香港」及「你好香港」兩個活動，屆時將向旅客及市民，大派獎品及提供折扣優惠，總值達15億元。



疫後首個零售業界實體會議

謝邱安儀致辭時表示，香港零售高峰會疫情期間改為線上舉行，今年終於可恢復實體會議，亦是香港零售管理協會40周年的重頭戲。會議共有800名嘉賓及業界人士出席，將探討業界如何在疫後恢復元氣，及提升香港競爭力。

謝邱安儀亦指，疫情後各國均拼經濟，香港亦不能甘於人後，除了運用數碼科技滿足顧客需求外，亦要抓緊內地發展商機。她認為未來零售業面臨多個不明朗因素，包括租金上漲及人才不足等，感謝政府支持職業專才發展，並希望可吸納大灣區人才，以解決業界燃眉之急。

購物節向旅客及市民提供共15億元優惠

她又預告，協會將在7月至8月舉行「香港開心購物節」，主題為「食玩買返晒嚟」，吉祥物則為「開心購物兔」，與「開心香港」及「你好香港」互相呼應，屆時將向旅客及市民，大派獎品及提供折扣優惠，總值達15億元。

特首李家超致辭時，第一句以「Happy Hong Kong」與在場人士打招呼。他認為「開心購物兔」響應兔年，具有意義。他又指，本港經濟已明顯改善，扭轉持續四季的跌勢，呼籲業界把握內地的消費需求，透過政府在內地設立的服務中心發展業務。