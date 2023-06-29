醫管局推短期計劃吸人才　暫20人申請　范鴻齡：目標年底10人來港

醫管局人手流失持續，主席范鴻齡公布在今月已正式推出「環球醫療人才匯聚計劃」，全球已有20名醫生申請，當中包括來自歐洲、東南亞及中國內地。他續指，未來會繼續推廣相關計劃，目標今年底內會有超過10名醫生參加相關計劃來港開始工作。



此外，醫管局公布今年第一季重點項目進度，當中有37項未能如期達成目標，近半原因為人手短缺。伊院、東區醫院、威院及瑪嘉烈醫院等在放射治療人手方面都有嚴重短缺。



過去一年近500醫生、3000護士離職

醫管局人手不足，截至四月底，全職醫生流失率為7.1%，而護士流失率為10.9%。過去十二個月，有499名醫生及2925名護士離職，計及期內招聘到的人手，全職醫生人數錄得淨增長79人，護士就減少458人。

范鴻齡表示，兩者雖均輕微回落，惟情況仍不理想。而今月已正式推出「環球醫療人才匯聚計劃」，吸引全球專科醫生到醫管局服務一至二年以接受高層次培訓，同時減輕香港醫生的工作量。他們屆時會以「有限度註冊」來港，但不會每個都申請專科資格。

他又指，推出初期反應十分正面，全球已有20名醫生表明有興趣來港，當中包括來自歐洲、東南亞及中國內地。他續指，未來會繼續推廣相關計劃，目標今年底內會有超過10名醫生參加相關計劃，而醫管局亦派人手到不同地方作宣傳。

早前醫管局曾派人手到英國及澳洲聘請海外醫生，范鴻齡表示，在英國方面，59名非本地培訓醫生已通過正式遴選，預計今年下半年可以來港。至於澳洲方面，醫管局已發出超過45份有條件聘書，未來數月將進入遴選機制。

至於護士方面，他指護士註冊條例現時仍在諮詢當中，如條例通過，醫管局亦會派人手到不同地方增聘相關人手。

另外，醫管局公布今年第一季重點項目進度，當中有37項未能如期達成目標，近半原因為人手短缺。伊院、東區醫院、威院及瑪嘉烈醫院等在放射治療人手方面都有嚴重短缺。

行政總裁高拔陞表示，放射治療人手不論在公營及私營方面一向緊張，而醫管局早前亦有展開大灣局放射治療，相關計劃仍在推展當中，「我哋當然希望請多啲人，但係都要少少時間。」