港大工程石屎現蜂窩　工程師：用超聲波探測空洞大小再定補救方案

香港大學「西高山校園重建計劃」被揭發出現石屎問題。校方昨證實早在4月底便發現問題，項目團隊向承建商發出4份現場備忘錄和一封警告信，要求整頓和改善，惟情況無改善，故在本月初與承建商開會，更換負責混凝士工序的團隊和監督。



註冊結構工程師倪學仁今（27日）早接受電台訪問時表示，蜂窩出現最常見的原因是落混凝土時沒有震實，引致其下有空氣而造成拱橋效應，並有機會是內部出現空洞，影響結構支承力，並指可用灌漿模式填滿。他建議，要找儀器檢視蜂巢的分布情況及大小，因應不同大小決定補救方案。



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最常見原因：落混凝土無震實致拱橋效應

註冊結構工程師倪學仁今早接受香港電台訪問時，認為蜂窩出現最常見的原因是落混凝土時沒有震實，引致其下有空氣而造成拱橋效應。他解釋需要使用震筆（混凝土震搗器）或震板，令石屎落在下方，將裡面的空氣或水份排走，防止空洞出現。然而，有些工人使用震筆時，因怕震筆擺動時被鋼筋卡住而抽不上來，故不敢插得很深。此外，他亦估計，模板做得不好或鋼筋數量太多，亦是造成蜂窩出現原因。

問及樑柱蜂窩狀洞孔主要集中在低位及底部是否危險性較大，他表示，不管是出現於底部或中部，其分別不大，反而「黃蜂巢」的呎吋對結構有多大影響到才是關鍵問題。

需加臨時支撐、儀器檢視蜂巢分布大小

倪學仁表示：「宜家我哋最怕就係第一種情況，震得唔足夠嘅時候，佢裡面、入面可能有一啲空洞，嗰個就會真正影響結構強度或這結構件的支承力量不足。」 他指，碰到這類情況，首先要加臨時支撐，令少了混凝土的構件變形不會太厲害。其次，要找儀器檢視蜂巢的分布情況及大小，可用超聲波或X-ray儀器探測結構件裡面的空洞大小及位置，然後因應不同大小決定補救方案。

結構件內部有空洞可用灌漿模式灌滿

若找到結構件內部有空洞，倪學仁指，若空洞不大，只是局部，可以用灌漿模式灌滿，再要覆做檢查工作，確定所有空洞都已修補好。技術難度或需時方面，他補充指，視乎工程進度建了多少，若拆了再重建柱或牆是非常困難。因為所有石屎凝固時體積會收縮，所以好少出現中間某個構件拆了再重建的情況。

鋼筋外露由模板安裝或保護層問題引起

至於工程建築出現鋼筋外露問題，他解釋，如模板安裝得不好，走漿並有縫隙，也會出現「黃蜂巢」，而嚴重者則出現鋼筋。他指另一可能是，由於落鋼筋時要有保護層，樓板下面需插入磚頭、金屬或膠等材料，將鋼筋架起。若磚頭數量不足夠，落石屎時，不論石屎重量、上面有人走，或震筆都有機會將鋼筋壓低，引致拆了模板後鋼筋外露。他指這種情況不理想，沒有足夠保護層，就沒有防火功能，亦會令石屎剝落。