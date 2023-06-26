港大宿舍地盤柱樑石屎現蜂窩　校方密冚兩個月　警告承建商無改善

香港大學「西高山校園重建計劃」被揭發出現石屎問題。港大今日（26日）發聲明證實，校方早在4月底便發現涉及的項目石屎出現問題，負責的項目團隊已向承建商發出4份現場備忘錄和一封警告信，惟情況並無明顯改善，故在本月初與承建商開會，並更換負責混凝土工序的團隊和監督，現時已處理較輕微的問題，正評估如何修補較大範圍的問題。



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4月底發現問題石屎出問題 5月再有新發現

香港大學傍晚發新聞稿指，校方早在4月底，首次發現涉及的薄扶林校園重建工程混凝土出現問題，5月再在停車場區域的幾個位置發現混凝土有問題，負責的項目團隊向承建商發出4份現場備忘錄和一封警告信，要求其進行整頓和改善。

本月換承建商石屎團隊和監督 再換工地工程師

校方續指，發出警告後，情況並無明顯改善，故在本月6日發建商開會，並採取即時行動，包括在6月8日更換負責混凝土工序的團隊和監督，再於6月中旬更換承建商的工地工程師。項目團隊同時加強現場監督措施，以作改善。當局指，較輕微的問題已經處理，對於較大範圍的問題，目前正進行詳細評估以決定合適的修補方案。

港大強調，非常重視所有校園建設工程的質素，一向嚴密監督工程的施工情況和進展。大學的項目團隊會跟進顧問和承建商，以確保所有工程都符合所要求的標準。維護大學教職員和學生的的安全和福祉，一直是我們最重要的考量。