將軍澳寶萊大藥房涉售未經註冊日本眼藥水、暗瘡膏　衞生署籲停用

衞生署表示，今日（29日）到將軍澳新都城中心的「寶萊大藥房」調查，發現藥房涉嫌非法管有及銷售未經註冊藥劑製品，包括兩款眼藥水和一款外用藥，標示生產地均為日本，有關產品包裝上並無附印香港藥劑製品註冊編號，其中兩款涉事產品含有被列為第1部毒藥、治療青眼光的「新新的明」。當局正繼續調查案件，並呼籲已購買的市民立即停用。



將軍澳新都城中心二期的「寶萊大藥房」涉嫌銷售未經註冊藥品，包括兩款日本參天製藥Sante FX NEO眼藥水和獅王Pair暗瘡藥膏。（政府新聞處圖片）

衞生署今日（29日）表示，涉及的藥房位於將軍澳新都城中心二期的「寶萊大藥房」，當局根據情報，今日到場展開調查，涉及的未經註冊藥物，包括兩款日本參天製藥Sante FX NEO眼藥水和獅王Pair暗瘡藥膏，有關產品包裝上均沒有附印香港藥劑製品註冊編號，當中大部分附有外語標籤（包括日文及英文）。

當局指，初步調查顯示，行動中所檢獲的相關產品其中兩款含有「新斯的明」，屬《藥劑業及毒藥條例》下的第1部毒藥。

當局指，含有「新斯的明」的眼藥水可用於治療青光眼，其副作用可導致眼部疼痛和不適，以及視力模糊。含有上述成分的產品只應在註冊藥劑師監督下於藥房出售，並須憑醫生處方購買。

根據《藥劑業及毒藥條例》，所有藥劑製品均須獲香港藥劑業及毒藥管理局的註冊，才可合法於市面售賣。非法售賣或管有未經註冊藥劑製品均屬刑事罪行，每項罪行最高罰則為罰款10萬元及監禁2年。

衞生署強烈呼籲市民切勿購買或使用未經註冊藥劑製品，因其安全、效能及品質均未獲保證。所有已註冊的藥劑製品於包裝上須附有香港註冊編號，格式為「HK-XXXXX」。

當局又提醒市民，不應在沒有醫護人員的指引下自行用藥。已購買並使用上述產品的市民應立即停止使用，如有懷疑或使用後感到不適，應尋求醫護人員的意見。市民可於辦公時間內將有關產品交予衞生署藥物辦公室銷毀。