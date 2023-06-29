13人訪葵興Kids Only後爆急性腸胃炎　衞生署料人傳人或環境污染

《香港01》早前接獲讀者投訴，指早前到訪過葵興的派對場地「Kids Only」聚會後，出現嘔吐和腹瀉等病徵，懷疑場地有環境污染情況，已向衞生署部門投訴。衞生防護中心回覆查詢時證實接獲相關投訴，並正調查有關個䅁，初步懷疑為急性腸胃炎爆發，涉及13人，包括8男5女，年齡介乎1至53歲。



衞生防護中心指出，由於部分病人沒有進食共同食物，中心認為爆發較大機會屬人傳人或環境污染情況，涉及食物中毒的機會較低。中心人員已向有關場所負責人建議所需的預防措施，包括適當和徹底消毒清潔、適當處理嘔吐物，以及注重個人和環境衞生。



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《香港01》早前接獲讀者殷小姐報料，指連同自己在內，一共25個家庭早前約在6月25日晚上到葵興的Kids Only聚會，當時已認為該處通風不太好，加上派對房間的廁所沒有門，只有一塊簾相隔，亦没提供洗手液和任何消毒液，「我哋見到啲波波池仲有啲頭髮喺到。」

她續指，翌日自己的小朋友已開始嘔吐，而其他家庭的媽媽均指同樣指自己的小朋友出現不適，出現嘔吐和腹瀉等病徵。她提到，當時雖然亦有一起吃蛋糕，惟部分家庭即使沒有吃蛋糕都出現病徵，故認為可能是場地沒有徹底消毒清潔有關。

她表示，當時立即向相關場地反映相關情況，獲回覆指「個場就喺20號先啱啱大清潔完洗晒啲波，我地亦都向你地嘅對上三場客人了解，回覆都係無出現集體屙嘔或有人身體不適」。場地負責人亦批評殷小姐在未了解情況下向衞生署投訴，更指向衞生署舉報的人士需就事件公開道歉。

殷小姐認為，難以理解相關言論，「如果證實個場地無事，你自己都會安心啦」，亦質疑為何場地負責人不是在場與場之間的時段做清潔，而是相隔多日才做大清潔。她補充，當日有個小朋友只是留了十分鐘，亦沒有與其他人接觸，但都出現相同病徵，甚至要住院。

葵興的Kids Only昨日在社交平台表示，由即日起至6月30號將會暫停營業，並在今日交代有場次客人到訪後出現集體屙嘔。 （Facebook截圖）

《香港01》記者今日（29日）到「Kids Only」多用途派對場地，發現並無營業，中心門外亦未有貼上相關告示。記者致電向「Kids Only」作查詢，該場地職員黃小姐表示，涉及客人曾於6月25日到該場地參與派對，當日共三場派對在場內進行，只有其中一場客人在事後告知出現發燒、嘔吐和腹瀉等病徵，當時參與人數約有70人，現已交由衛生署作調查。

負責人：開業兩年多來首次

黃小姐表示，場地為配合衛生署調查停業三日並進行大清潔，她指，自開業兩年多來是首次遇上相關事件，希望受影響顧客能盡快康復。黃小姐又補充，場地於每日開放前以及完場後均會進行兩次清潔及徹底消毒，包括更換波波池內的波波，確保環境衛生。

根據「Kids Only」多用途派對場地的Facebook專頁介紹，該場地一個專為小朋友而設的親子娛樂場地，接近2000呎獨立場地。

衞生防護中心表示，正調查相關個案，初步懷疑為急性腸胃炎爆發，涉及13人，包括8男5女，年齡介乎1至53歲。初步調查顯示，該些人士曾於6月25日在葵興的Kids Only聚會，他們自6月26日起陸續出現嘔吐和腹瀉等病徵。9人已求醫，當中1人（1歲男童）須入院。全部病人情況穩定。

中心的流行病學調查顯示，由於部分病人沒有進食共同食物，爆發較大機會屬人傳人或環境污染情況，涉及食物中毒的機會較低。衞生防護中心人員已向有關場所負責人建議所需的預防措施，包括適當和徹底消毒清潔、適當處理嘔吐物，以及注重個人和環境衞生。