日航指航班成本及香港物價高　「你好香港」對日本人欠吸引力

香港從疫情中復常後，市民「報復式」出遊，有「港人鄉下」之稱的日本更是旅遊首選之一，但香港卻未必是日本人出遊的選擇。日本航空香港支店長速水孝治表示，目前地勤、貨運等面對嚴峻人手壓力，日航營運的香港航班幾乎全部爆滿，但疫情前機上日本人與香港人比例較均衡，但現在超過80%均是港人。



他認為，雖然港人相當熱衷前往日本，但礙於航班成本、物價等原因，日本人到香港遊玩的意欲較低，認為政府「你好，香港！」計劃在人手不足情況下推行，似乎對日本人未見吸引力，更形容時機不當：「是不幸的時間」。



香港往東京航班80%乘客為港人

香港航空公司代表協會（BAR）表示，截至今年4月，約有53間、即約75%會員航空公司，已恢復來往香港的航班，剩餘約25%則暫未恢復。

香港與外國恢復互通後，港人紛紛踴往日本出遊。日本航空香港支店長速水孝治表示，目前香港往東京航班已恢復約疫情前的80%，現時日航營運的香港往返日本航班全部爆滿，預料強勢表現會持續一兩年。

他留意到雖然香港人熱愛到日本旅遊，但香港對日本人而言吸引力未如疫情前，「以前航班上香港人與日本人比例較平衡，但現在有超過80%都是香港人。」

營運商聘地勤困難 認同政府輸入外勞

速水孝治認為，因人手不足原因令航班成本增加，以及香港物價較高，令日本人卻步。他指雖然知道港府推出「你好，香港！」宣傳計劃，質疑該計劃對日本人而言未有太大吸引力，認為推出時機不太合適，「是一個不幸運的時間。」

他又說，日航在香港大約有200名員工，當中100人是機艙服務員，大部份都是香港人，強調疫情期間並無裁員，未來亦打算繼續招聘香港員工。他說營運商在聘請地勤人員等遇到困難，冀政府輸入外勞方案可解決問題。

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