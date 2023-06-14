國泰邀二副機長到HK Express升任副機長　業界：快運人工低難外聘

疫情下國泰集團大裁員，大批航空業人才流失。隨着復常，國泰近大半年「搶人才」，擴大見習機師培訓計劃（cadet），完成培訓後便可成為二副機長（second officer）。國泰今日（14日）表示，邀請二副機長自願申請成為香港快運（HK Express）的副機長（first officer），為期兩年；之後可以重返國泰成為副機長。



有業界人士表示，HK Express已回復至疫情前的運力，甚至超出疫前水平，惟人手始終不足，尤其副機長的薪金偏低，只相若於國泰的二副機長，難以外聘「搶人才」，故藉此吸納國泰二副機長。另外，對國泰二副機長而言，到HK Express擔任副機長可以累積更多飛行時數，並加快升職步伐。



轉職比留在原位可提早獲晉升培訓

根據國泰的計劃，二副機長可自願申請成為HK Express副機長，獲取錄的員工會加入HK Express兩年；隨後可選擇重投國泰航空成為副機長。國泰形容，此舉為員工提供額外的晉升渠道，比留任原職能更早接受副機長的晉升培訓。據國泰的內部郵件，申請計劃的員工，需有至少1,000小時的飛行時數。

機師肩負不少職責（資料圖片／夏家朗攝）

事實上，飛行時數為機師的晉升條件之一，根據民航處的規定，二副機長的飛行時數與副機長及機長（captain）的計算方法有異，累積較慢；而且可執行的職務亦較少，例如一般情況只可於20,000呎或以上的高空執勤。不過，並非每間公司都設有二副機長一職，HK Express並沒有關職位。

至於副機長，則會參與更多飛行工作，尤其萬一機長不適，便要獨自肩負安全降落等責任。

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業界指疫情影響部分人七年未升職

翻查資料，今年1月起國泰二副機師薪酬為3.1萬元。有業界人士表示，HK Express副機長的薪金與國泰二副機長相若，難以外聘「搶人才」，相信此舉用作解決人手不足問題。另外，過往國泰二副機長如要升為副機長，都需數年時間，受疫情影響，部份人可能七年都未能升職；加上愈來愈多見習機師畢業成為二副機長，長遠需要更多培訓渠道。

國泰航空航務董事甘沛思（Chris Kempis）表示，計劃為二副機長提供額外機會，推進事業發展；同時HK Express亦可在短期內得到機師，形容是雙贏。HK Express行政總裁毛潔瓊表示，HK Express的班次已超越疫前水平，會繼續從香港及海外招聘機師，並認為新舉措令兩家航空公司和機師都能受惠。