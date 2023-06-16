國泰10月起修改機師時薪計算法　料針對慢速滑行　員工：重回正軌

國泰航空早前被機管局指，部份航班於機場的滑行速度遠低於其他航空公司，有意見批評機師「呃鐘」，前線則反駁是因國泰強行改為計算實際飛行時數，「飛快啲係減緊自己人工，何必做好啲？」國泰今日（16日）表示，由10月開始會調整機師薪金的計算方法，其飛行時數薪金，將會比較實際飛行時數及更表上設定的飛行時數，兩者中取較高者計算。



有前線員工對此表示歡迎，相信此舉正是解決機師刻意慢速滑行的問題。不過他強調，其實只是恢復過往安排，重回正軌，批評國泰「嘥錢嘥過龍，（人工）cut到咁咪有其他不理想嘅效果。」



+ 2

國泰早前向機師發電郵，指之前與機管局會面時，對方反映部份國泰航班滑行時，其速度明顯較其他航空公司緩慢（considerably slower speeds），憂加劇機場擠塞。國泰當時承認，內部系統亦發現有相同情況，但相信問題並不普遍，亦不會追究過往同類問題，但如再發生，會在有需要時採取行動。

據國泰員工透露，國泰近年更改機師合約，將飛行時數薪金的計算方式，改為實際飛行時間，即變相滑行所花的時間亦會計算在內。員工指，此舉異於國際上大部份航空公司的慣例，並批評國泰於疫情期間扣減三至四成人工，故在新的計算方法下，更無意提升工作表現，「飛快啲係減緊自己人工，何必做好啲？」

飛機升降時都會在滑行道上滑行。（資料圖片／夏家朗攝）

國泰今日表示，將會由10月份起，修改機師飛行時數薪金的計算方法，比較實際飛行時數，以及更表上設定的飛行時數，然後兩者中取較高者計算。國泰航務董事甘沛思表示，是次調整提高機師薪酬的確定性，將繼續檢視機師薪酬待遇的競爭力，並在適當的情況下調整。

對於是次調整，有國泰員工表示歡迎，但強調此舉其實只是回復過往安排，計算更表上設定的飛行時數，「一早應該啦，本身就係咁樣。」他相信，是次調整正正是回應慢速滑行涉「呃鐘」的質疑，認為當時的問題，正正源於國泰過渡節流，「嘥錢嘥過龍，（人工）cut到咁咪有其他不理想嘅效果。」

飛機升降時都會在滑行道上滑行。（資料圖片／夏家朗攝）

國泰表示，機師的薪酬架構由底薪、津貼及飛行時數薪金組成，今年年初已將所有機師的底薪，及完成飛行時數目標的薪金，上調3.3%，並增加若干職級機師的津貼。國泰又指，會不斷檢視員工薪酬待遇，在確保所有同事均獲得適當報酬的同時，亦會維持公司業務的競爭力及持續發展。