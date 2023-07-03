輸入外勞｜航空代表協會撐可解決人手荒　惟短期未解燃眉之急

香港航空業陷入人手短缺危機，港府早前推出特別計劃輸入外勞，將設6,300個航空業外勞名額。香港航空公司代表協會（BAR）指截至4月已有53間、約75%會員航空公司，已恢復往來香港航班。對於仍未能重開香港航點，會員代表之一、加拿大航空香港及南中國區總經理林漢基稱，人手不足是令營運航班成本增加的原因之一，雖高興港府有政策解決問題，但料短期內仍未可解燃眉之急。



25%會員公司未恢復香港航線 最大阻礙是人手不足

翻查機管局資料，香港國際機場今年5月錄得310萬人次客運量，飛機起降量為22,200架次，相較疫情及社會事件前仍有較大差距。2018年5月，機場錄得604萬人次客運量，幾乎是上月的一倍，而飛機起降量亦達35,985架次，仍較上月多1萬多架次。

代表70多間在港有營運航班的航空公司的香港航空公司代表協會表示，截至今年4月，約有53間、即約75%會員航空公司，已恢復來往香港的航班，剩餘約25%則暫未恢復。協會指，恢復香港航線最大阻礙是人手不足，引述政府早前稱三跑道啟用後需要6.9萬名人手，惟目前僅有5.3萬人，即仍缺1.6萬人，當中75%短缺為前線人員。

加拿大航空香港及南中國區總經理林漢基稱人手不足是令營運航班成本增加的原因之一，雖高興港府有政策解決問題，但料短期內仍未可解燃眉之急。（盧翊銘攝）

加拿大航空：一班長途機只有2個櫃位處理 比正常少5個

加拿大航空香港及南中國區總經理林漢基表示，外國航空公司在港主要透過直接聘用及透過營辦商聘用員工，現時香港航空業界人手短缺，問題更非局限於機艙服務員或某一個單位，「幾乎係全部前線，地勤、停機坪工作人員、行李呀物流等，其實好影響香港航空業發展，令增加航班有難度。」

他舉例稱，一般一班長途客機需要有6至7個登機櫃位，但因人手不夠可能要少開兩個，乘客排隊需要更長時間，「留意到有唔少乘客𠵱家會再早啲到機場登機，以前可能提早個幾鐘，現時可能會提早兩三個鐘。」

▼6月13日 政府公布引入6300個機場前線員工▼



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暑假黃金時段料未能有足夠人手

他以加航為例，指疫情前一日會營運兩班機，但目前因人手短缺及其他因素等，導致航班成本較高，一日只能營運一班機。他稱樂見政府落實輸入外勞政策，但暫未聽到具體如何落實，並指相信短期內、甚至未能三個多月內都難解燃眉之急，意味暑假黃金時段也缺乏人手。

林更透露，得知有其他航空公司因人手資源問題，未能恢復香港這個航點，「（人手）係其中一個非常主要嘅考慮因素同必要條件，達唔到根本開唔返。」