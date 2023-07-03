輸入外勞｜航空代表協會撐可解決人手荒 惟短期未解燃眉之急
香港航空業陷入人手短缺危機，港府早前推出特別計劃輸入外勞，將設6,300個航空業外勞名額。香港航空公司代表協會（BAR）指截至4月已有53間、約75%會員航空公司，已恢復往來香港航班。對於仍未能重開香港航點，會員代表之一、加拿大航空香港及南中國區總經理林漢基稱，人手不足是令營運航班成本增加的原因之一，雖高興港府有政策解決問題，但料短期內仍未可解燃眉之急。
25%會員公司未恢復香港航線 最大阻礙是人手不足
翻查機管局資料，香港國際機場今年5月錄得310萬人次客運量，飛機起降量為22,200架次，相較疫情及社會事件前仍有較大差距。2018年5月，機場錄得604萬人次客運量，幾乎是上月的一倍，而飛機起降量亦達35,985架次，仍較上月多1萬多架次。
代表70多間在港有營運航班的航空公司的香港航空公司代表協會表示，截至今年4月，約有53間、即約75%會員航空公司，已恢復來往香港的航班，剩餘約25%則暫未恢復。協會指，恢復香港航線最大阻礙是人手不足，引述政府早前稱三跑道啟用後需要6.9萬名人手，惟目前僅有5.3萬人，即仍缺1.6萬人，當中75%短缺為前線人員。
加拿大航空：一班長途機只有2個櫃位處理 比正常少5個
加拿大航空香港及南中國區總經理林漢基表示，外國航空公司在港主要透過直接聘用及透過營辦商聘用員工，現時香港航空業界人手短缺，問題更非局限於機艙服務員或某一個單位，「幾乎係全部前線，地勤、停機坪工作人員、行李呀物流等，其實好影響香港航空業發展，令增加航班有難度。」
他舉例稱，一般一班長途客機需要有6至7個登機櫃位，但因人手不夠可能要少開兩個，乘客排隊需要更長時間，「留意到有唔少乘客𠵱家會再早啲到機場登機，以前可能提早個幾鐘，現時可能會提早兩三個鐘。」
▼6月13日 政府公布引入6300個機場前線員工▼
暑假黃金時段料未能有足夠人手
他以加航為例，指疫情前一日會營運兩班機，但目前因人手短缺及其他因素等，導致航班成本較高，一日只能營運一班機。他稱樂見政府落實輸入外勞政策，但暫未聽到具體如何落實，並指相信短期內、甚至未能三個多月內都難解燃眉之急，意味暑假黃金時段也缺乏人手。
林更透露，得知有其他航空公司因人手資源問題，未能恢復香港這個航點，「（人手）係其中一個非常主要嘅考慮因素同必要條件，達唔到根本開唔返。」