英格蘭女足奪歐國盃創歷史　英王授勳僅4人入圍惹公憤網民爆Seed

英格蘭女子足球隊勇奪2022歐洲國家盃冠軍,元旦英王查里斯授勳名單上,卻只得其中4位成員以及主帥獲得勳銜,引發熱議,體育記者Michael MaCann甚至發起網上聯署,要求英格蘭女足全體成員獲得授勳。



英格蘭女足將久違的足球大賽冠軍「帶回家」,英王授勳名單只得4名球員上榜。(Getty Images)

英格蘭女足在2022年夏天贏得女子歐洲國家盃冠軍,為英格蘭球壇帶來自1966年世界盃以來,首個大賽錦標,同時在當地掀起女足熱潮,由轉播收視以至入場人數均呈幾何級數增長。



在一片女足狂熱之中,一年一度的英王授勳名單上自然少不了女三獅的份兒,隊長莉亞威廉臣(Leah Williamson)獲頒官佐勳章(OBE)、主將美亞特(Beth Mead)、布朗絲(Lucy Bronze)、愛倫韋特(Ellen White)同獲頒員佐勳章(MBE),至於荷蘭籍主帥域雯(Sarina Wiegman)則在海外名單之上,獲頒司令勳章(CBE)。然而並非全員授勳的決定觸發熱議。

體育記者Michael MaCann甚至發起網上聯署,要求英格蘭女足全體成員獲得授勳。(Change.org截圖)

「給所有成員勳章!」

英格蘭女足23位成員,合力在2022年夏天為大家帶來熱血、淚水與感動,不少球迷對只得當中4人授勳大感不滿,日前名單一出已忿忿不平。

不時擔任女足比賽評述的體育記者Michael MaCann,甚至隨即在聯署網站Change.org發動聯署,「給所有參與2022歐國盃的英格蘭女足成員勳章,而不是只得4個!」(Give honours to ALL of the Lionesses playing squad that won the 2022 Euros, not just four!)

他在聯署提出的理據是:1966年英格蘭男子足球世界盃冠軍隊全員獲得授勳;2003年英格蘭男子欖球隊贏得世界盃冠軍,也是全員獲得授勳;2005年英格蘭男子板球隊時隔18年再度贏得板球對抗賽(The Ashes/又譯:灰燼盃),同樣都是全員獲得授勳。

英格蘭男足在2020年歐國盃晉身決賽,卻與冠軍只差一步。(Getty Images)

「如果是男足,連隊巴司機都會有勳章」

「按照英格蘭女足達到的成就和對女子運動的象徵意義,以她們為國帶來勝利,不維持傳統向她們全員授勳的感覺很奇怪。」Michael MaCann提出:「當所有成功男子運動員均獲全員授勳,英格蘭女足卻只得幾個人有份,試問會向所有女子運動有多被重視帶出一個什麼訊息?」

可惜他情理兼備的陳詞下,聯署反應只屬一般,目前獲2000多人支持,而英軍女足的創舉在網上討論區亦不時受盡冷嘲熱諷。不過另有大量網民認為並全員授勳決定離奇,大表不滿,有人甚至諷刺地稱,「假如是男子足球隊奪冠,就連隊巴司機也會獲得勳章。」

為何英軍女足不是全員獲勳章?

到底是誰作出如此爭議決定?體育授勳委員會主席羅拔臣爵士(Sir Hugh Robertson)解釋,決定只向少數英軍女足成員授勳的決定,部分原因基於那次贏利只是「一個歐洲比賽,而非世界級別賽事」(a European competition and not a world one)。

他又指出:「不讓整支球隊授勳,是為免發生濫發情況,讓一些只上場5分鐘便獲獎的人入圍,因此我們嘗試堅守授勳原則,以表揚卓越表現和貢獻。」至於為何一次又一次整支男子隊伍獲得授勳不是濫發,到英格蘭女足首奪女子歐國盃後才突然間出現此問題,他並沒有解釋清楚原因何在。至於歐國盃並非「世界級賽事」的言論,難免令人提出其實板球對抗賽,亦只是英格蘭和澳洲兩國之間的對賽,連「洲際賽事」也談不上。

每年元旦英王均會按照傳統頒發大英帝國勳章(Most Excellent Order of the British Empire),表揚各界人士對社會貢獻和成就,英女王伊利沙伯二世2022年9月離世,今年首度由查里斯授勳。勳章共分為5級,包括爵級大十字勳章(GBE)、爵級司令勳章(KBE/DBE)、司令勳章(CBE)、官佐勳章(OBE)及員佐勳章(MBE)。