英格蘭女足奪歐國盃創歷史　英王授勳僅4人入圍惹公憤網民爆Seed

英格蘭女子足球隊勇奪2022歐洲國家盃冠軍，元旦英王查里斯授勳名單上，卻只得其中4位成員以及主帥獲得勳銜，引發熱議，體育記者Michael MaCann甚至發起網上聯署，要求英格蘭女足全體成員獲得授勳。



英格蘭女足將久違的足球大賽冠軍「帶回家」，英王授勳名單只得4名球員上榜。（Getty Images）

英格蘭女足在2022年夏天贏得女子歐洲國家盃冠軍，為英格蘭球壇帶來自1966年世界盃以來，首個大賽錦標，同時在當地掀起女足熱潮，由轉播收視以至入場人數均呈幾何級數增長。



在一片女足狂熱之中，一年一度的英王授勳名單上自然少不了女三獅的份兒，隊長莉亞威廉臣（Leah Williamson）獲頒官佐勳章（OBE）、主將美亞特（Beth Mead）、布朗絲（Lucy Bronze）、愛倫韋特（Ellen White）同獲頒員佐勳章（MBE），至於荷蘭籍主帥域雯（Sarina Wiegman）則在海外名單之上，獲頒司令勳章（CBE）。然而並非全員授勳的決定觸發熱議。

體育記者Michael MaCann甚至發起網上聯署，要求英格蘭女足全體成員獲得授勳。（Change.org截圖）

「給所有成員勳章！」

英格蘭女足23位成員，合力在2022年夏天為大家帶來熱血、淚水與感動，不少球迷對只得當中4人授勳大感不滿，日前名單一出已忿忿不平。

不時擔任女足比賽評述的體育記者Michael MaCann，甚至隨即在聯署網站Change.org發動聯署，「給所有參與2022歐國盃的英格蘭女足成員勳章，而不是只得4個！」（Give honours to ALL of the Lionesses playing squad that won the 2022 Euros, not just four!）

他在聯署提出的理據是：1966年英格蘭男子足球世界盃冠軍隊全員獲得授勳；2003年英格蘭男子欖球隊贏得世界盃冠軍，也是全員獲得授勳；2005年英格蘭男子板球隊時隔18年再度贏得板球對抗賽（The Ashes／又譯：灰燼盃），同樣都是全員獲得授勳。

英格蘭男足在2020年歐國盃晉身決賽，卻與冠軍只差一步。（Getty Images）

「如果是男足，連隊巴司機都會有勳章」

「按照英格蘭女足達到的成就和對女子運動的象徵意義，以她們為國帶來勝利，不維持傳統向她們全員授勳的感覺很奇怪。」Michael MaCann提出：「當所有成功男子運動員均獲全員授勳，英格蘭女足卻只得幾個人有份，試問會向所有女子運動有多被重視帶出一個什麼訊息？」

可惜他情理兼備的陳詞下，聯署反應只屬一般，目前獲2000多人支持，而英軍女足的創舉在網上討論區亦不時受盡冷嘲熱諷。不過另有大量網民認為並全員授勳決定離奇，大表不滿，有人甚至諷刺地稱，「假如是男子足球隊奪冠，就連隊巴司機也會獲得勳章。」

為何英軍女足不是全員獲勳章？

到底是誰作出如此爭議決定？體育授勳委員會主席羅拔臣爵士（Sir Hugh Robertson）解釋，決定只向少數英軍女足成員授勳的決定，部分原因基於那次贏利只是「一個歐洲比賽，而非世界級別賽事」（a European competition and not a world one）。

他又指出：「不讓整支球隊授勳，是為免發生濫發情況，讓一些只上場5分鐘便獲獎的人入圍，因此我們嘗試堅守授勳原則，以表揚卓越表現和貢獻。」至於為何一次又一次整支男子隊伍獲得授勳不是濫發，到英格蘭女足首奪女子歐國盃後才突然間出現此問題，他並沒有解釋清楚原因何在。至於歐國盃並非「世界級賽事」的言論，難免令人提出其實板球對抗賽，亦只是英格蘭和澳洲兩國之間的對賽，連「洲際賽事」也談不上。

每年元旦英王均會按照傳統頒發大英帝國勳章（Most Excellent Order of the British Empire），表揚各界人士對社會貢獻和成就，英女王伊利沙伯二世2022年9月離世，今年首度由查里斯授勳。勳章共分為5級，包括爵級大十字勳章（GBE）、爵級司令勳章（KBE／DBE）、司令勳章（CBE）、官佐勳章（OBE）及員佐勳章（MBE）。