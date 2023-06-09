父多番摸9歲女兒胸及下體　母稱難離婚著原諒　父認非禮囚4年半

電腦技術員涉自女兒9歲起，在住所多番摸她的胸及私處，和以陽具磨擦其私處。母親獲知事件後，曾警告丈夫，但亦向女兒稱因難以離婚，希望女兒給爸爸多一次機會。女兒最後告知校方，事件報警，她透露遭父摸及私處，每月最少10次。技術員早前承認5項非禮罪，法官今（9日）在高等法院判刑時斥責，技術員嚴重違反誠信，在案發10個月多番非禮女兒，以滿足自己的性慾，法官更指其中一次性侵近乎企圖強姦，最終決定判處技術員監禁4年6個月。



被告L. W. P.，40歲。他承認於2021年7月至2022年5月，在沙田住所5次非禮X。X案發時介乎9至10歲。

被告L.W. P. 在高等法院認5項非禮罪，被判入獄4年半。

X母對未能保護女兒感自責

辯方求情時指，被告有悔意並明白其行為屬錯誤，但沒有證據顯示他對無辜女童有性慾，重犯機會低。

法官引述X的報告指，她對被告的行為感憤怒。因性侵事件而情緒受困，曾自殘和出現輕生念頭，有創傷後遺症。X母對未能保護女兒亦感到自責。

被告曾指若X不同意要求會感不快

法官判刑時指，被告作為X的父親，不但未有提供她一個安全的家，反而利用和X獨處的機會，在10個月5次犯案，以滿足自己的性慾。X當時正值成長的重要階段，易受傷害，不能保護自己。被告嚴重違反誠信，甚至曾向X表示：若她不同意被告的要求，他會感到不快。

下體擦私處接近企圖強姦

法官續稱，被告在4次非禮事件中，以陽具磨擦X的私處，期間未有使用安全措拖。雖然X當時未進入青春期，沒有懷孕風險，但仍有感染性病的風險。最後一次非禮事件，被告以陽具壓向X的私處和腰，並磨擦她的私處約20次，法官形容該次事件接近企圖強姦。

此外，X向警方講及兩次事件，被告被補後，招認另外3次非禮。法官指其認罪和招認，顯示他有真誠悔意，遂作出減刑，最終判囚4年6個月。

案件編號：HCCC216/2022