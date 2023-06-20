父非禮襲擊女兒罪成仍堅稱被誣告　指女肯道歉可原諒　官押後判

六旬的士司機涉趁14歲女兒入睡時，把手伸入她的睡裙內摸胸。惟女兒當時只是假裝睡著，事後發訊息把事件告知男朋友。數天後，的士司機和女兒因瑣事爭執，他又用棍襲擊對方。的士司機早前經審訊後被裁定非禮和襲擊致造成身體傷害兩罪成。案件今（20日）在東區法院（暫代區院）求情，心理報告指被告仍認為自己遭誣告，並稱希望女兒能反省。由於事主的創傷報告仍需時準備，案件押後至6月30日求情及判刑。



被告稱希望女兒X能反省

案件早前押後以待為被告索取心理報告，辯方今表示被告同意報告內容。法官聞言指報告提及，被告仍認為是X 誣告他，自言感失望，又稱希望X能反省，指如果X能道歉，他會原諒X。辯方對此表示這是被告的說法，沒有補充。

被告W.M.P.今在東區法院(暫代區域法院)作求情。

被告W.M.P.，67歲。他被控於2022年5月11日在秀茂坪某單位非禮女童X，和同月14日在同一單位襲擊X。X案發時14歲。

X指被告伸手入其睡裙捻她的胸

X審訊時出庭作供稱，她於案發時僅穿著睡裙和內褲，但沒有戴胸圍。當她在上格床入睡時並沒有蓋被，被告期間進入房間拿走其毛巾，然後拉高她的睡裙，把手伸入睡裙內，用手掌和手指單手「捻」她的胸。X感到驚慌，在被告離開後傳訊息予男朋友，透露遭被告摸。

被告曾用棍打X的頭

數天後，X和男朋友通電話時，被告指責X吵著他睡覺，二人為此爭執。期間，被告用棍打X的頭，她以右手擋格，令她的右手手腕受傷。此外，被告又曾用棍「篤」X，令她的右小腿和右膝受傷。X之後和朋友到警署報警。

案件編號：DCCC724/2022