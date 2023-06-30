司機涉反轉柴犬比比　官信被告或用過時方法控制狗隻　裁虐畜罪脫

貨車司機在公園見一隻名為「比比」的黑色柴犬似想攻擊自己及其他狗時，涉把「比比」壓在地，並反轉牠令其四腳朝天。司機從而被控虐畜罪，但他否認指控，並稱因見「比比」情緒不穩，他欲阻止反被咬到流血，才用這方法想令「比比」冷靜。案件今（30日）在九龍城法院裁決，裁判官認為，被告當時擔心「比比」會襲擊自己和其他狗，屬合理想法，且被告沒有受過正統訓練，認為他真誠相信其方式恰當，裁定被告罪名不成立。



裁判官又稱，即使被告脫罪，但其採用的方式亦不應被鼓勵，也希望本案能警惕所有狗主，即使出於善意，若使用不當方式，也可能令狗隻受傷，相信這也非狗主們樂見的後果。



被告連力被指虐待黑色柴犬「比比」，經審訊後被裁定罪名不成立。(凌子淇攝)

被告連力（40歲），被控於2022年7月21日，在九龍城宋皇臺公園殘酷地毆打或驚嚇一隻屬於許妙琪的柴犬（名為「比比」）。

獸醫指被告手法或令狗隻氣管受傷

裁判官裁決時指，片段所見被告曾捉住「比比」頸部附近，再用力將牠壓在地上，當時「比比」頭頸無法自由轉動，猛烈掙扎並發出尖銳叫聲，可見牠感到恐慌。正如獸醫所指，被告如此捉住「比比」的頸，可令牠的氣管受傷。

被告認為其方法可令比比停止襲擊

裁判官指被告被指「殘酷」對待狗隻，如果他真誠、合理地相信其行為不會令到「比比」受傷，儘管方法錯誤，法庭都不能夠將他入罪。被告自辯時曾稱，他沒有接受正統訓練，但認為其對待「比比」的方式，可讓牠停止襲擊自己和其他狗，以令牠平靜下來。

信被告並非想懲罰比比

裁判官認為，片段未必能夠反映全面情況，亦明白事件發生在電光火石之間，當時「比比」情緒不穩，並非「咬完就走」，而是持續行為，被告擔心牠會繼續攻擊其他狗，也是合理想法。即使獸醫指被告採用的方法過時，被告未受過正統訓練，信納他真誠相信其方法能夠制止「比比」，並非懲罰或者無視牠會受傷。但在「比比」福祉（well-being）而言，被告未能夠準確拿捏方法。

手法過時不應鼓勵

裁判官認為控方未能證明被告有「殘酷」對待狗隻，因此裁定被告脫罪，但指他使用的方法「過時」，不應被鼓勵之餘，亦會令到狗隻受傷，又提醒被告雖然脫罪，仍希望他能以更正面的方法處理同類情況，而非用一個連他都不能肯定是否拿捏得準確的方法。

希望本案能警惕其他狗主

裁判官又稱，狗隻有時或會情緒不穩，以人類的力量對待牠們，或有成效但不代表有好處，希望警惕所有狗主，即使出於善意，若使用不適當的力量對待狗隻，也可能會造成狗隻無可逆轉的後果，包括受傷或死亡，相信這也非狗主樂見的。

案件編號：KCCC92/2023