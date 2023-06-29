七一優惠｜逾千食肆指定餐飲71折　細則條款注意　外賣需繳原價

飲食業界逾千間食肆將於本周六（7月1日），推出指定菜式、套餐或餐飲71 折優惠，慶祝香港回歸26周年。參與食肆名單涵蓋連鎖快餐店、大型酒樓集團、日式餐廳等，消費者最平可用7.1元優惠價享用蛋撻，亦有快餐店推出100元有找的冬瓜盅二人小菜套餐。

不過值得注意的是，大部分優惠列明僅限7月1日堂食享用，且並非全部食肆所有分店適用，個別只有部分分店參與。大部分餐廳註明，七一優惠不得與其他優惠共同使用，另有個別食品限時限量發售，又或加一服務費按原價計算。消費者光顧前宜先了解相關優惠條款。



7月1日 逾千食肆提供71折優惠詳情：



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多間大型連鎖快餐店及餐飲集團響應七一指定餐飲71折優惠，涵蓋麥當勞、KFC、大家樂、大快活、美心等，亦不乏大型酒樓，參與食肆合共近1,500間，店方屆時將會貼上「7.1慶回歸優惠」貼紙，以茲識別。

食肆優惠花多眼亂，使用條款及細則亦各有不同。部分優惠例如大家樂的冬瓜盅二人小菜套餐71折，只限個別分店參與，另71元堂食享用敏華冰廳的黯然銷魂飯連飲品，亦僅限於其山頂分店。

數量有限要注意

大部分餐廳註明，七一優惠不得與其他優惠共同使用，另有個別食品限時限量發售，包括每件7.1元的蛋撻王酥皮及牛油皮蛋撻，每人限購兩件，供應時間指定為朝10晚6。部分餐廳列明產品數量有限，售完即止，亦有食肆註明，加一服務費以原價計算；另有優惠僅限堂食，如外賣或攜走需收回標準價。有優惠則以用餐區域劃分，註明只限戶外區域使用。