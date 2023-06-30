七一食肆優惠｜業界料生意升1至2成　全單7折難維皮：邊有30%純利

今年七一，飲食界逾千間食肆將推出指定菜式、套餐或餐飲71折優惠。餐務管理協會主席梁振華今早（30日）在電台節目表示，料參與優惠的食肆生意額增長一至兩成，直言今次是不計盈利推出活動，「盈利唔計㗎喇，豁咗出去，希望市民食得開心啲。」



梁振華在港台節目指，約1200間食肆明日（7月1日）會推出指定菜式、套餐或餐飲，並提供71折優惠，參與食肆包括中式酒樓、快餐店、館店等，食肆門外均會貼上識別標籤。他表示，因應第二期消費券快將發放，業界早有意在年底為市民提供折扣，現時是提早提供優惠，希望市民食得開心，同時慶祝七一回歸。

所有參與食肆將會貼上「7.1慶回歸優惠」貼紙，以茲識別。(大會提供)

業界生意額現只有疫情前約八成

梁振華指，復常後業界要請人時，工資上升15%至20%，在移民、及疫情改變市民消費模式的影響下，業界生意額現時仍只有疫情前的約八成，認為現時經營仍然艱苦。

梁振華：盈利唔計㗎喇豁咗出去 希望市民食得開心

他又透露，預計今次活動會令業界生意額增長一至兩成，不過由於折扣達71折，指業界是不計盈利推出活動，「我哋盈利唔計㗎喇，豁咗出去，希望市民食得開心啲。」

梁振華在商台節目訪問則稱，樂觀預計參與明日7.1優惠的食肆有10%至20%生意增長，強調今次是業界自發性參與，無「牙痛咁聲」，至於全單七一折，他解釋業界一般只有約8%純利，「（全單七一折）條數好難計喇，邊有30%純利。」

多間大型連鎖快餐店及餐飲集團均有響應七一餐飲優惠。（資料圖片／林靄怡攝）

7月1日 逾千食肆提供71折優惠詳情：

