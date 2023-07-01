新巴城巴合併｜700架巴士塗裝變黃藍紅　城巴：首日運作順利

新巴和城巴今（1日）起合併，原有的新巴路線併入由城巴經營。城巴總經理（營運）馬詹唯表示，第一日運作暢順，星期一將做足準備，加派人手，以確保第一個上班日運作暢順。巴士車隊亦換上「新衫」，新塗裝以黃色為主調，藍、紅為配色，即日起有700架巴士換「新裝」，預計2025年中所有巴士完成更換。



新巴、城巴今起合併，馬詹唯感謝市民凌晨到場見證新巴尾車以及城巴頭車，他指，合併首日運作正常，將在首個上班日加派人手，以確保運作暢順。

料2025年年中所有巴士完成更換新塗裝

新巴士塗裝經過公眾和公司內部投票選出，城巴今日公布「新裝」，馬詹唯表示，新塗裝以黃色作為主調，藍、紅色作為配色，由市民於過去一個月票選出來，「傳承咗城巴品牌精神，亦同時帶來新鮮感以，同埋現代化嘅感覺。」他指，即日起會為大約700架新巴換上新塗裝，預計2025年年中完成。

馬詹唯又表示，合併可以更有效率地調配巴士，城巴塗裝巴士可以行駛以往屬於新巴專營權的路線，讓市民享受到服務提升。

城巴表示，運輸署已批出新站旗設計，會率先更換將軍澳以及西九區新巴巴士站站旗，預計於今年完成更換。