新巴城巴合併｜巴士迷興奮登上970X尾班車　車長開心見證歷史

新巴城巴今日（7月1日）正式合併，當中新巴常規路線最後班次970X的尾班車凌晨大約1時30分由長沙灣甘泉街開出，前往目的地香港仔，不少巴士迷一早到場排隊，上車見證歷史一刻，由於現場人數破百，所以新巴安排5部巴士接載乘客，另有一輛開頂巴士接載傳媒，有駕駛970X尾班車的車長表示，「見到咁多人，好感觸，好開心」，寄望新巴城巴合併後「一日好過一日，明天會更好」。



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雖然長沙灣甘泉街巴士站天氣炎熱，但無阻一班巴士迷的熱情，過百人等候登上970X尾班車，警方亦派員維持秩序，由於人數眾多，新巴安排5部巴士接載乘客，到了凌晨1時31分，大批巴士迷先後拍卡上車，見證新巴步入歷史，更有人巴士迷舉牌祝賀新巴「畢業」，傳媒則登上另一輛開頂巴士繼續採訪。

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先後在中巴和新巴分別工作了16年和25年的64歲新巴車長劉永洪，穿上一身整齊新巴車長制服，左胸掛上寫有「做好啲」襟章，憶述乘客「細細個坐我哋車，坐到大」，現時「見到咁多人支持我哋新巴最後一班車，好感觸，好開心」、「開心見到咁多人嚟…見到咁多傳媒見證」。

被問及新巴城巴合併有何感想，劉永洪笑言自己「三間（巴士公司）都做過晒」，當中「新巴初初開檔做得最好，而家又要做得最好，聽日（7月1日）仲要更加做得最好」，形容「（新巴城巴）大家一家人」，寄望新巴城巴合併後「一日好過一日，明天會更好」、「重新做得最好，做得一次好過一次」，同時他指出自己取過司機服務獎，尚有一年便退休，明日（7月2日）將會繼續返工，「希望（日後待遇）好啲，樣樣都好好啲」。

▼6月30 逾200巴士迷見證新巴併入城巴▼



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6月30日晚上8時，約50人在長沙灣等候最後一班開往香港仔的新巴970X。（石恩彤攝）

▼新巴城巴合併▼

