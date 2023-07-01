社協施麗珊形容今屆政府房屋政策初步合格　惟料籠屋劏房10年難除

香港有接近13萬戶家庭居於不適切居所，本屆政府推出多項房屋政策，包括興趣簡約公屋等，目標在2026/27年度令公屋綜合輪候時間縮短至4.5年。香港社會組織協會副主任施麗珊表示，政府雖加大力度推房屋政策，但預料未來十年都難以消除籠屋、劏房等，因目前輪候目標未計及非長者單身申請人，當他們等到變長者後，「會係好大條隊、有好大需求」，又稱有個案輪候已19年，「有一個我1995年識佢都𠵱家都住個間板間房。」



▼簡約公屋 啟德世運道選址▼



施麗珊今日在電台節目稱樂見今屆政府有較多房屋政策，包括簡約公屋、收緊劏房租管等，形容今屆政府至今的房屋政策初步合格。她稱得知部份有意申請簡約公屋市民，較擔心位置偏遠、租住年期太短等問題，認為若當局承諾讓住戶租住簡約公屋到公屋「上樓」，會吸引更多人申請。

她又說，近日香港天氣炎熱，不少劏房戶飽受木蝨、曱甴及老鼠咬至睡不到，雖然政府已推一系列房屋政策，但預料十年後仍不能消除籠屋及劏房等不適切居所。

有非長者單身申請個案逾19年未上樓 施麗珊：係好大條隊

她解釋，現時非長者單身申請人不計入目標輪候時間當中，接觸到一個案已輪候公屋超過19年，「由30幾歲等到50幾歲」。她認為當該批人士等公屋等到變成長者後，需求也會大增，「係好大條隊、好大需求」。

社協副主任施麗珊（資料圖片/歐嘉樂攝）

施麗珊更透露，認識一名板間房住戶已有28年，因他的工資只超過公屋入息一些，故一直未能上樓，「1995年識到佢𠵱家都住個間板間房，佢人工永遠超（申請公屋入息上限）少少，每次加少少人工咁，佢又好老實冇話叫老細唔好加佢人工」，認為政府要兼顧該類人士住屋需求。

黃碧如：政府上任一年房屋政策成效不錯

出席同一節目的房委會資助房屋小組主席黃碧如則認為，今屆政府房屋政策成效不俗，例如推簡約公屋、樂建居，並收緊公屋富戶政策，目前公屋輪後時間已回落至5.3年。

香港有接近13萬戶家庭居於不適切居所。（資料圖片）

問及簡約公屋平均每單位成本約80萬，較公屋的60萬相距甚遠時，黃碧如認為約公屋的成本同時包涵基建等費用，基建設施可長期使用，計及有關效能成本不算太貴，強調香港作為富裕社會仍有大批人住劏房屬不理想，若簡約公屋可幫助劏房居民改善居住環境，亦是應該要付出的社會成本。