七一｜劏房戶上樓夢未圓　讚特首親民　嘆生活沒變：望有個好竇口

撰文：江麗盈
出版：更新：

現屆政府上任一年，特首李家超參選時提出「以結果為目標」去解決問題。一年快過去，劏房戶標叔嘆其最迫切的問題仍未解決，輪候公屋八年的他仍在不足70呎的劏房，與妻女等待上樓。

標叔讚李家超感覺親民，可惜新班子未有改善他生活，或令他幸福感提升，標叔說生活仍然艱難，只望快上樓：「老人家希望有個好竇口，等女兒有自己活動地方。」

香港社會組織協會副主任施麗珊形容現屆政府積極解決問題，「我暫時會給佢（政府）合格先。」但她也言政府尚有很多地方須續改善，特別是增加公屋供應及扶貧方面進展較慢，希望政府未來要加快做好這兩方面工作。

標叔讚李家超上場後感覺親民，惟新政府上場一年，他的生活未有改善，幸福感未見提升。（梁鵬威攝）

年過70歲的標叔跟妻女居於深水埗不足70呎劏房，放一張碌架床已佔去房內一半空間，上格床當衣櫃，放滿一家三口的衣服。大門旁放有一個電視櫃，上面放滿各類雜物，再放一張飯枱，能走動的位置所剩無幾。

跟妻女居不足70呎劏房　輪公屋八年盼望上樓

碌架床旁的三層鐵架，放滿標叔女兒的課本、作業、及文具。標叔女兒將升讀中學，過去八年來一直在床上溫書、做功課。一家人輪候八年，盼望著上樓，標叔說：「老人家希望有個好嘅竇口，等個女有自己做嘢嘅地方。」

不考慮簡約公屋　標叔：捱了八年又無力搬來搬去

上屆政府推出過渡性房屋，現屆政府提出簡約公屋，標叔說都不作考慮，已捱了八年，理應可上樓，亦無力搬來搬去，「（過渡性房屋／簡約公屋）租金都唔平，你住開又難搬，上屋搬下屋，唔見一籮穀，有邊個幫我搬呀，所以我唔會諗，畀到間屋（公屋）喇，咁我先搬。」

被濫收水電費　劏房租管幫不了

標叔住的劏房，月租約4000元，加上水電費，每月要付約6000元。他透露，其水電費的計算是以每度水或每度電兩元計算，雖然有違劏房租管的規定，但他直言投訴沒有用：「仲死呀，你同佢（業主）講，加租加你。」

月租、水電費，連同其他日常開銷、女兒的補習費，標叔妻子每月逾萬元的收入近乎月月清，「老婆出個份糧，畀錢你，一萬幾唔見一大截。點講，個難捱嘅生活就係，捱貴租，捱貴水電，捱我女補習、女日常生活費。」

老婆每月一萬多、兩萬元也不夠，交租已沒了，女兒又要交補習費……我們的困難，就困難在涉及很多方面。
標叔
標叔想工作幫補家計，惟近年受眼疾及前列腺問題困擾，無法工作。（梁鵬威攝）

標叔想工作幫補家計，惟近年受眼疾及前列腺問題困擾，無法工作，「我唔係有血壓高、呢到又尿袋，我就打工，同人做裝修，都有九百蚊一日，奈何而家唔得。」

在輪候公屋期間，標叔也曾經因入息限額而取消申領在職津貼，這種將職津當成入息的做法至2019年4月才有改變，不過在此之前，標叔早年已取消在職津貼，「我們自己因著個數目，佢超標又唔得。」

妻子收入超夫婦每月入息限額　長生津被中止

這種「超標」的情況，在標叔申領長者生活津貼時亦經歷過，長生津設資產入息審查，標叔數年前遇上抽查，因妻子收入超出夫婦入息限額，而被中止長生津。他坦言，經歷很多次「唔得」感心淡，現時已沒有申領任何津貼。

提到女兒將升上中學，有機會參與共創明Teen計劃，標叔卻不抱厚望。（梁鵬威攝）

提到女兒將升上中學，有機會參與共創明Teen計劃，標叔卻不抱厚望，坦言覺得計劃不會選中其女兒參與，「佢喺嗰千五人之中揀出嚟，冇可能啦。」

幸福感未覺有提升　標叔盼盡快上樓

問到對今屆政府上任一年的評價，標叔讚特首李家超親民，「但你話幫唔幫到，真係絕對幫唔到……佢成日掛在口邊，都係公屋出身，咁你都幫下我哋呢啲（上）公屋呀。」

標叔形容生活仍困難，幸福感未覺有提升，唯一的期望仍然只是盡快上樓，「對於政府所做嘅嘢，我哋絕對係冇應用......住緊劏房個啲一啲都唔好，住天台木屋嘅一樣唔好。」

香港社區組織協會副主席施麗珊認為，要提升市民的幸福感，關鍵在於能否為他們解決問題。（梁鵬威攝）

社協施麗珊：提升市民幸福感關鍵在於能否為他們解決問題

認識標叔多年、一直為其家庭提供協助的香港社區組織協會副主席施麗珊認為，要提升市民的幸福感，關鍵在於能否為他們解決問題，「其實好切實，真係解決到一啲佢生活問題，佢真係有啲需要時，你幫到佢，佢哋都會有個幸福感。」

現屆政府上任一年　施麗珊最讚共創明Teen計劃

現屆政府上任一年，施麗珊指有不少措施令她留下深刻印象，如共創明Teen計劃，她相信能幫助居於劏房的學生，簡約公屋也有很多市民期待入住。

她續指，現屆政府最迫切要處理的，是公屋供應及扶貧的問題。公屋供應方面暫時未見很大進展，土地問題也有些拖拉，如粉嶺高球場建屋與否仍未有定案，「好似之前佢話公屋會有提速，但係好似喺公屋嗰度提唔到速，我見唔到。」

增加公屋供應及加速扶貧最急切

扶貧方面，她也認為進度慢，除去年的扶貧報告仍未公布，政府也至近期才提出精準扶貧的項目計劃，「我覺得有啲慢咗，都成年喇。」但當中學校託管、社區客廳等項目，她認同是值得做。不過，她續提到，現屆政府未推出如「N無津貼」這類劏房戶津貼，希望當局可探討，「好多家庭都盼望，因為真係環境咁差，同埋𠵱家通脹好犀利。」

香港社區組織協會副主席施麗珊指，現屆政府給予人一種想積極改善社會各方面問題的印象，認為政府目前表現合格。

政府屢指以往的貧窮線未如實反映現況，施麗珊坦言：「我覺得政府係驚畀人講話『你成日愈扶愈貧』。」她同意以往的貧窮線未必反映所有，亦同意可訂立更多指標量度貧窮狀況、扶貧政策成效，但原有貧窮線作為一個比較、了解社群狀況的數字，有其參考價值，應予以保留。

她也建議，政府不同部門應就每個政策進行貧窮影響評估，「即係每一個政策做出嚟，其實係咪會幫到人，係咪會減少個貧窮，定係令到啲人脫唔到貧，要睇囉，睇下政策點樣去改。我覺得其實只要政府肯去睇，好多嘢可以做到。」

為現屆政府一年評分　施麗珊：畀佢合格先　佢都有個心

被問會如要為現屆政府表現評分，施麗珊說現屆政府予人積極想改善問題的印象：「咁我暫時都會畀佢合格先嘅。佢都有個心，大家都好努力咁樣去做，同埋都有啲嘢，佢真係決定咗就去做，做一啲大政策。咁當然，你話仲有好多嘢可以改善、或者仲有待去做，呢個肯定係。」

劏房租管｜社協探查13間地產代理　僅一家回覆完全符合法例要求扶貧委員會開會未提扶貧報告　政府擬推一筆過非現金津貼助劏房戶前亞視花旦龐秋雁助劏房童追音樂夢　妹龐倩渝：令他們人生有目標劏房戶增至10.8萬　入息中位數增至$1.5萬　中西區最高達2萬由老闆淪落劏房戶再變麥難民　等10年終上樓　重回劏房做導賞員16%受訪劏房戶自評健康狀況差　社聯促政府擴大基層醫療服務
劏房
公屋
公屋政策
公屋輪候
簡約公屋
過渡性房屋
扶貧
扶貧
就業