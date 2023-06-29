七一｜劏房戶上樓夢未圓　讚特首親民　嘆生活沒變：望有個好竇口

現屆政府上任一年，特首李家超參選時提出「以結果為目標」去解決問題。一年快過去，劏房戶標叔嘆其最迫切的問題仍未解決，輪候公屋八年的他仍在不足70呎的劏房，與妻女等待上樓。



標叔讚李家超感覺親民，可惜新班子未有改善他生活，或令他幸福感提升，標叔說生活仍然艱難，只望快上樓：「老人家希望有個好竇口，等女兒有自己活動地方。」



香港社會組織協會副主任施麗珊形容現屆政府積極解決問題，「我暫時會給佢（政府）合格先。」但她也言政府尚有很多地方須續改善，特別是增加公屋供應及扶貧方面進展較慢，希望政府未來要加快做好這兩方面工作。



標叔讚李家超上場後感覺親民，惟新政府上場一年，他的生活未有改善，幸福感未見提升。（梁鵬威攝）

年過70歲的標叔跟妻女居於深水埗不足70呎劏房，放一張碌架床已佔去房內一半空間，上格床當衣櫃，放滿一家三口的衣服。大門旁放有一個電視櫃，上面放滿各類雜物，再放一張飯枱，能走動的位置所剩無幾。

跟妻女居不足70呎劏房 輪公屋八年盼望上樓

碌架床旁的三層鐵架，放滿標叔女兒的課本、作業、及文具。標叔女兒將升讀中學，過去八年來一直在床上溫書、做功課。一家人輪候八年，盼望著上樓，標叔說：「老人家希望有個好嘅竇口，等個女有自己做嘢嘅地方。」

不考慮簡約公屋 標叔：捱了八年又無力搬來搬去

上屆政府推出過渡性房屋，現屆政府提出簡約公屋，標叔說都不作考慮，已捱了八年，理應可上樓，亦無力搬來搬去，「（過渡性房屋／簡約公屋）租金都唔平，你住開又難搬，上屋搬下屋，唔見一籮穀，有邊個幫我搬呀，所以我唔會諗，畀到間屋（公屋）喇，咁我先搬。」

被濫收水電費 劏房租管幫不了

標叔住的劏房，月租約4000元，加上水電費，每月要付約6000元。他透露，其水電費的計算是以每度水或每度電兩元計算，雖然有違劏房租管的規定，但他直言投訴沒有用：「仲死呀，你同佢（業主）講，加租加你。」

月租、水電費，連同其他日常開銷、女兒的補習費，標叔妻子每月逾萬元的收入近乎月月清，「老婆出個份糧，畀錢你，一萬幾唔見一大截。點講，個難捱嘅生活就係，捱貴租，捱貴水電，捱我女補習、女日常生活費。」

老婆每月一萬多、兩萬元也不夠，交租已沒了，女兒又要交補習費……我們的困難，就困難在涉及很多方面。 標叔

標叔想工作幫補家計，惟近年受眼疾及前列腺問題困擾，無法工作。（梁鵬威攝）

標叔想工作幫補家計，惟近年受眼疾及前列腺問題困擾，無法工作，「我唔係有血壓高、呢到又尿袋，我就打工，同人做裝修，都有九百蚊一日，奈何而家唔得。」

在輪候公屋期間，標叔也曾經因入息限額而取消申領在職津貼，這種將職津當成入息的做法至2019年4月才有改變，不過在此之前，標叔早年已取消在職津貼，「我們自己因著個數目，佢超標又唔得。」

妻子收入超夫婦每月入息限額 長生津被中止

這種「超標」的情況，在標叔申領長者生活津貼時亦經歷過，長生津設資產入息審查，標叔數年前遇上抽查，因妻子收入超出夫婦入息限額，而被中止長生津。他坦言，經歷很多次「唔得」感心淡，現時已沒有申領任何津貼。

提到女兒將升上中學，有機會參與共創明Teen計劃，標叔卻不抱厚望。（梁鵬威攝）

提到女兒將升上中學，有機會參與共創明Teen計劃，標叔卻不抱厚望，坦言覺得計劃不會選中其女兒參與，「佢喺嗰千五人之中揀出嚟，冇可能啦。」

幸福感未覺有提升 標叔盼盡快上樓

問到對今屆政府上任一年的評價，標叔讚特首李家超親民，「但你話幫唔幫到，真係絕對幫唔到……佢成日掛在口邊，都係公屋出身，咁你都幫下我哋呢啲（上）公屋呀。」

標叔形容生活仍困難，幸福感未覺有提升，唯一的期望仍然只是盡快上樓，「對於政府所做嘅嘢，我哋絕對係冇應用......住緊劏房個啲一啲都唔好，住天台木屋嘅一樣唔好。」

香港社區組織協會副主席施麗珊認為，要提升市民的幸福感，關鍵在於能否為他們解決問題。（梁鵬威攝）

社協施麗珊：提升市民幸福感關鍵在於能否為他們解決問題

認識標叔多年、一直為其家庭提供協助的香港社區組織協會副主席施麗珊認為，要提升市民的幸福感，關鍵在於能否為他們解決問題，「其實好切實，真係解決到一啲佢生活問題，佢真係有啲需要時，你幫到佢，佢哋都會有個幸福感。」

現屆政府上任一年 施麗珊最讚共創明Teen計劃

現屆政府上任一年，施麗珊指有不少措施令她留下深刻印象，如共創明Teen計劃，她相信能幫助居於劏房的學生，簡約公屋也有很多市民期待入住。

她續指，現屆政府最迫切要處理的，是公屋供應及扶貧的問題。公屋供應方面暫時未見很大進展，土地問題也有些拖拉，如粉嶺高球場建屋與否仍未有定案，「好似之前佢話公屋會有提速，但係好似喺公屋嗰度提唔到速，我見唔到。」

增加公屋供應及加速扶貧最急切

扶貧方面，她也認為進度慢，除去年的扶貧報告仍未公布，政府也至近期才提出精準扶貧的項目計劃，「我覺得有啲慢咗，都成年喇。」但當中學校託管、社區客廳等項目，她認同是值得做。不過，她續提到，現屆政府未推出如「N無津貼」這類劏房戶津貼，希望當局可探討，「好多家庭都盼望，因為真係環境咁差，同埋𠵱家通脹好犀利。」

香港社區組織協會副主席施麗珊指，現屆政府給予人一種想積極改善社會各方面問題的印象，認為政府目前表現合格。

政府屢指以往的貧窮線未如實反映現況，施麗珊坦言：「我覺得政府係驚畀人講話『你成日愈扶愈貧』。」她同意以往的貧窮線未必反映所有，亦同意可訂立更多指標量度貧窮狀況、扶貧政策成效，但原有貧窮線作為一個比較、了解社群狀況的數字，有其參考價值，應予以保留。

她也建議，政府不同部門應就每個政策進行貧窮影響評估，「即係每一個政策做出嚟，其實係咪會幫到人，係咪會減少個貧窮，定係令到啲人脫唔到貧，要睇囉，睇下政策點樣去改。我覺得其實只要政府肯去睇，好多嘢可以做到。」

為現屆政府一年評分 施麗珊：畀佢合格先 佢都有個心

被問會如要為現屆政府表現評分，施麗珊說現屆政府予人積極想改善問題的印象：「咁我暫時都會畀佢合格先嘅。佢都有個心，大家都好努力咁樣去做，同埋都有啲嘢，佢真係決定咗就去做，做一啲大政策。咁當然，你話仲有好多嘢可以改善、或者仲有待去做，呢個肯定係。」