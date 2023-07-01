子宮頸癌檢查｜新冠病毒快測商推出用濃縮尿液DNA　檢測HPV病毒

子宮頸癌是香港常見癌症，但不少女性因私隱問題而未曾接受子宮頸癌檢查，研發新冠病毒快測劑的本地科企相達生物科技，研發用尿液DNA濃縮專利技術，用於早期子宮頸癌篩查，檢測HPV病毒量。



創辦人招彥燾表示，傳統柏氏抺片檢測具入侵性，而男士未能使用，推出全新以尿液DNA檢測HPV病毒正是針對這個缺點。該技術目前應用於HPV病毒檢測上，未來將套用於其他癌症早期篩查及預防。



相達生物科技，研發用尿液DNA濃縮專利技術，用於早期子宮頸癌篩查，檢測HPV病毒量。

新技術透過改善尿液樣本的處理，提高檢測準確度。招彥燾解釋，傳統液態活檢局限於容量上，只能抽取少量尿液作檢測，導致準確度低，該公司專利技術能在大量液體中提取目標檢測物，超越行業黃金標準10倍以上，提高檢測靈敏度，是全球首創技術。

他表示超過95%子宮頸癌患者因持續感染HPV病毒所致，子宮頸癌是愈早發現，治癒機會大大提高。根據資料子宮頸癌第一期存活率高達95%，但子宮頸癌初期病徵不明顯，患者難以察覺。全新尿液檢測能夠準確地分析27種HPV病毒感染狀況，準確度與子宮頸/陰莖拭子檢測一致性達98.1%。尿液檢測在家進行，避免傳統檢測採樣過程中尷尬及痛感。

招彥燾表示新技術目前應用於HPV病毒檢測上，未來將套用於其他癌症早期篩查及預防。

招彥燾認為消除子宮頸癌是全球政府共同目標，2021年世衛建議使用HPV檢測作為子宮頸癌首要篩查方法，目標在2030年消除子宮頸癌。HPV尿液樣本測試（連報告）收費為1,280元，如檢測為陽性報告將提供免費柏氏抺片檢查，進一步分析是否出現癌前病變及轉介醫生。他指出新技術大大提高檢測靈敏度，可用於泌尿系統及婦科癌症篩查，長達希望能同時檢測多種癌症。