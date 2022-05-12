男性感染HPV風險達六成　易變為肛門癌　醫生倡設立男性預防篩查

人類乳頭瘤病毒（HPV）常見會引致子宮頸癌，但不代表男士不會受感染，HPV亦可致男性生殖器濕疣，令生殖器部位長出肉色小粒，患者多忽視其嚴重性或容易與痔瘡混淆，更有機會轉變成肛門癌。臨床腫瘤科專科醫生謝耀昌指出，男性感染HPV的風險達六成，加上男性身體較缺乏抗體產生，感染後男傳女的風險率，比起女傳男高出五倍。

值得留意的是，港人染上HPV在亞洲比率屬於偏高。惟目前醫學上並沒有針對感染HPV的治療方法，醫學界倡議應及早預防或將男性納入預防計劃，或提供疫苗接種。



研究顯示，男性感染HPV的風險達達65.1%，約兩名男士，便有一位受感染。

HPV主要是由皮膚與皮膚接觸，或通過性器官接觸而傳播，目前已知有逾200種HPV類別。不論男女，只要有性生活，即使只有一個性伴侶，一生中感染風險達八成。而研究現時男性生殖器官感染HPV患病率達65.1%，約兩名男士，便有一位受感染。

研究指，不論男女，只要有性生活，即使只有一個性伴侶，一生中感染風險達八成。

除了為人熟知的子宮頸癌外、陰道癌，男性也同樣有機會因感染HPV，繼而患上生殖器官濕疣 （俗稱椰菜花）和肛門癌及其他癌症。患者主要透過性接觸傳染，潛伏期一般為數星期至八個月不等，亦可能超過一年。

臨床腫瘤科專科醫生謝耀昌指，身體雖可依靠免疫系統擊退部份HPV，但研究發現男性產生抗體的比率較低，因此男性相對容易反覆感染，繼而增加變癌風險。

HPV由男傳女的傳染率，比起女傳男高五倍，有12.13%。謝耀昌稱，男性需要為自己和伴侶健康著想，提高對HPV的關注。

謝耀昌表示，患上生殖器官濕疣的男性常見的病徵包括陰莖、陰囊或肛門長出一些痕癢或不痛的肉色小粒。而女性患者的外陰周圍或陰道內會長出椰菜花狀的肉粒，患者未必會察覺。女士如生長在子宮頸，可能會引致輕微出血。此外，患上生殖器官濕疣的男性，復發至少一次的風險高達44%，復發兩次的都有22%。

由於感染HPV後的深遠影響，醫學界倡應及早預防。謝耀昌表示，現時女性可透過定期子宮頸抹片篩查，及早發現癌變；然而男性則未有相應篩查，但大眾亦不應低估男性感染HPV風險。