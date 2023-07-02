調查揭劏房戶難判斷濫收水電費　室溫較街熱3度仍不敢開冷氣

劏房環境狹窄惡劣，面對炎熱天氣更是折磨。香港社區組織協會今日（2日）發表調查結果，八成半受訪基層人士表示，不知道水務署及電力公司向劏房業主收取整個單位的水電費用，難判斷自己是否被濫收費用；惟即使知悉濫收，大部份人都選擇「忍氣吞聲」。



面對酷熱天氣，調查亦發現有天台屋室內氣溫比街邊高3度，有基層市民為免增加電費開支，選擇外出找地方「涼冷氣」而不留家中。社協建議政府加強濫收水電費的執法工作，並倡請政府向基層發放「能源補貼」，減輕劏房戶水電費開支。



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社協於5月至6月期間，以問卷調查形式訪問376個九龍西地區的劏房、板間房及天台屋住戶，透過租約及租單了解其水電收費及於極端天氣下的住屋狀況。

調查發現，即使法例禁止濫收水費，惟有9成業主不會向受訪租戶出示水電費單，有8成半受訪者表示不知道水務署及電力公司向租住的整個單位收取的水電費用，故無法掌握收取水電費及抄錶的方法，難以判斷有否被濫收水電費。

根據《水務設施條例》及《劏房租管》，規定業主須向無獨立水電錶的租戶出示有關公共服務收費的賬單副本及通知分攤安排，向租戶收取的總數不能超出整個單位須繳付的總費用，否則屬違法及設有定罰款。

此外，社協在深水埗、旺角、觀塘、港島及荃灣等10間天台屋、劏房、籠屋及板間房設置溫度計，量度單位室內氣溫。多個單位室內氣溫高達30度左右，當中有位於深水埗的天台屋室內氣溫達36.2度，較最近一星期最高氣溫33.9度高出3度。惟為節省電費，有7成受訪者傾向以風扇取代開冷氣，及選擇外出而不留家中。

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61歲的周女士，獨自居於一間不超過80尺的劏房，她形容劏房環境衛生惡劣，蛇蟲鼠蟻為伴已是平常事。她表示雖然單位有獨立廚房，惟煮食時令室溫上升，因此多數買外賣吃。她又指天氣炎熱時「直頭唔想返屋企」，屋內的空氣亦無法流通，非常翳焗。她表示因擔心被業主針對及「算帳」，即使屋內有大量電器已損壞，亦只是選擇「沉默」。

已輪候三年公屋的周女士指，唯有上樓才能根本性地解決問題，形容入住過渡性房屋「唔長遠，幫唔到」，又擔心住滿兩年後又要搬走，生活不穩。

53歲的莊先生表示，面對炎熱天氣，唯有走到附近商場、快餐店「涼冷氣」。

社協建議政府應針對業主加強監督，及將罰則由1000至5000元不等加至25000元。此外，建議政府發放能源補貼，以減輕劏房戶的水電費開支。