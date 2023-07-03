工展會12.16開幕　熟食區將回歸　料參展商增10%回復疫情前水平

隨着展覽業在疫後全面復甦，今年各個由香港中華廠商聯合會主辦的本地實體展覽正籌備中，廠商會今日（3日）宣布，「第57屆工展會」預計將於今年12月16日至2024年1月8日於維園舉行，預期有約900個室外攤位參展，而闊別4年的熟食區「美食廣場」亦將於今年回歸。



廠商會會長史立德預料，今年工展會參展商數量會較上年增長10%，回復至疫情前水平，又對工展會抱有信心，「工展會三個字有品牌，市民都鍾意。」



▼2023年工展會▼



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廠商會今日舉行傳媒午宴，介紹「第29屆香港國際教育及職業展」、「第3屆工展會購物節」、「第10屆香港美食嘉年華」，以及「第57屆工展會」。

12月16日至明年1月8日維園舉行約900個攤位

今年的工展會將於12月16日至2024年1月8日舉行，為期24日，預期將有約900個室外攤位參展，而闊別4年的熟食區「美食廣場」亦將於今年回歸。

廠商會會長史立德指，今年開關復常，要追回過去3年時間，推出四個展覽，他預料今年工展會參展商數量會較上年增長10%，回復至疫情前水平。另外，雖然疫後通關不少市民外出旅遊，但對工展會仍有一定信心，「工展會三個字有品牌，市民都鍾意。」而除本地市場外，國內旅客亦相信會有所增加，對今年的對銷情有信心。

廠商會會長史立德。（馬煒傑攝）

國際教育及職業展超過40僱主提供逾2,000職位

而「第29屆香港國際教育及職業展」將於7月8日至9日假香港會議展覽中心3G展覽廳舉行，將有1,000個來自世界各地的院校和教育機構，並有超過40個僱主提供逾2,000個職位空缺，為學生、家長和在職人士提供一站式升學、進修和就業資訊。

廠商會副會長兼展覽服務有限公司主席施榮恆表示，不論是剛畢業抑或是處於職涯任何階段的在職人士，今次展覽都是一個很好的機會可一次過掌握心儀企業的資訊、尋求專家建議以了解自己是否符合相關職位的要求，甚至即場進行面試。另外入場人士可找專家即場指導，製作或潤飾個人履歷，助他們在求職路上「一擊即中」。

廠商會副會長兼展覽服務有限公司主席施榮恆。（馬煒傑攝）

學友社學生輔導顧問吳寶城則提到，科技發展為大趨勢下，不少學生會選擇科技有關科目發展，但他認為學生不應只按趨勢選擇發展方向，亦要考慮到個人喜好。