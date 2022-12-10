工展會格價｜食油售價與超市單件比僅平0.9元　午餐肉多買有着數

工展會開鑼後的首個周末（10日）逼爆，不少市民入場購買糧油食品，但是否真的抵買？食油公司獅球嘜今年有參與，售價「咬住」惠康，如只是買一排或一支，計及贈品後其實售價兩別不大，甚至惠康和佳寶個別獅球嘜產品的售價比場內稍便宜；不過若買多於一件，則場內較抵買，不過要留意食油重量數公升，若非住於維園附近，要拖回家也頗吃力。



不過數項食品如午餐肉、吞拿魚罐頭、龜苓膏，場內平均售價確比場外明顯便宜，但必須買套裝，才可享優惠價，多數不設單買。今日同珍特級蠔油600毫升裝絕對抵買，16元一支，對比新都城惠康每支32.9元可謂無敵價。



獅球嘜食油

場內主要賣900毫升三支裝及五公升裝。花生油、初搾濃香花生油、粟米油三支裝依次102、116、95元；如買兩排有優惠，依次每排92、104及85元；買三排更便宜，每排依次減至82、93、76元。

以買一排比較，將軍澳新都城惠康的獅球嘜花生油、初搾濃香花生油、粟米油三支裝，都比工展會獅球嘜檔位貴0.9元；不過惠康初搾濃香花生油、粟米油均是加送100毫升裝，即每支1,000毫升，多於工展會場內的900毫升裝。

新都城佳寶的初搾濃香花生油比場內略便宜，每排只是113.9元，低獅球嘜檔位的同一產品2.1元，但屬900亳升裝，每毫升平均0.042元，比惠康的同一產品每毫升0.039元為高。因此若只是買一排，在惠康購買單最抵，也免得要由維園抬回家；但如買多於一排，一定在場內買較着數。

獅球嘜在場內的五公升裝食油售價為手寫，料可能每日有不同。(鄧康翹攝）

五公升裝方面，場內芥花籽油、初搾濃香花生油、花生油、粟米油的今日售價，依次為147、179、168及152元，而且每買一樽都會獲送600毫升芥花籽油一支，買夠三支送車仔。

新都城惠康的的獅球嘜初搾濃香花生油今日只賣177.9元，比場內低1.1元，不過沒有贈品；而花生油則比場內貴0.9元，但屬加送500毫升裝，即平均每毫升0.031元，與場內相同。

新都城惠康的的獅球嘜初搾濃香花生油今日只賣177.9元(左中)，比獅球嘜工展會檔位便宜，但無贈品。（倪清江攝)

Sajo豬前腿午餐肉

場內340克裝賣三罐55元，平均每罐18.3元，比今日759阿信屋27.8元便宜，即使會員價七七折仍要21.4元，但在場內必須買三罐才享優惠。

長城牌火腿豬肉

場內397克裝兩罐賣39.9元，每罐平均20元，比佳寶28.8元有明顯差別。340克裝兩罐賣34.9元，平均每罐17.5元，比優品360（一罐23元，兩罐43元）及惠康（一罐27元）也明顯便宜。

天壇牌火腿豬肉198克裝

場內有檔位賣60元五罐，即平均每罐12元。比日本城每罐便宜1.9元（每罐售13.9元）和惠康低5元（每罐售17元）。優品360及惠康都有三罐裝，但售價為38元，平均每罐12.7元，仍略高於場內價，不過要享受12元一罐，則需購買五罐才可。

B&F吞拿魚礦泉水浸/葵花籽油浸

場內95克裝七罐賣70元，每罐平均10元，較優品360的16.9元為低，即使優品360三罐46.5元計，場內仍然甚抵，但同樣是必須一次過買七罐才有優惠價。

海天堂龜苓膏

組合裝五罐120元，平均每罐24元兼送一罐伏苓膏。新都城和順堂今日正做海天堂龜苓膏七折特價，每罐折後價35元，所以以平均計場內便宜。

同珍特級蠔油600毫升裝

今日場內只賣16元一支，對比新都城惠康每支32.9元可謂無敵價，絕對抵買。

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