近7成體育總會已改名冠「中國香港」　餘下25個料今年內完成正名

中國香港體育協會暨奧林匹克委員會（港協暨奧委會）去年底就各體育總會冠以「中國香港」作正名一事檢討進展，發現部分體育總會註冊名稱仍未正名，當時該會致函各體育總會，要求於它們今年7月1日前完成正名。



港協暨奧委會今日（3日）表示，轄下83個體育總會已有近7成、即58個總會按要求完成正名程序，於其總會註冊名稱冠以「中國香港」，餘下的體育總會亦正進行相關程序，預期今年內可以全部完成。



港協暨奧委會表示，轄下83個體育總會已有近7成按要求完成正名程序，於其總會註冊名稱冠以「中國香港」，餘下的體育總會亦正進行相關程序，預期今年內可以全部完成。（資料圖片／梁鵬威攝）

港協暨奧委會指，去年底就各體育總會冠以「中國香港」作正名一事檢討進展，發現轄下部分體育總會註冊名稱仍未冠以「中國香港」，當時已致函提醒各體育總會，須以「中國香港」名義參與國際體育活動，並要求相關體育總會於2023年7月1日前完成註冊正名程序。

至今日（3日）已逾時限兩日，港協暨奧委會指，轄下83個體育總會已有近7成、即58個總會按要求完成正名程序，於其總會註冊名稱冠以「中國香港」，餘下的25個體育總會亦正進行相關程序，預期今年內可以全部完成。

港協暨奧委會稱，了解到個別體育總會仍需時完成有關程序，因此按個別情況酌情處理，讓在限期前仍未完成正名的總會盡快完成相關程序。如有需要，該會將繼續盡力提供所需協助。

據港協暨奧委會所述，在香港回歸後，該會早在1999年正名為「中國香港體育協會暨奧林匹克委員會」，並獲國際奧委會認可，以「中國香港」名義繼續參與國際體育活動。