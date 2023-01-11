港協暨奧委會要求總會須冠名「中國香港」　李耀培：難趕及7月改

本港運動員參加國際運動賽事接連出現播錯國歌事件，港協暨奧委會繼早前向轄下體育總會發出處理國歌及區旗新指引後，近日再發信要求總會在今年7月前須冠名為「中國香港」，現仍有60多個體育總會未改名，包括香港汽車會。



香港汽車會會長李耀培今（11日）接受電台訪問指，改名涉更改銀行戶口及租約等繁複程序，難在7月前完成，認為國際上普遍已知香港已回歸中國25、26年，改與不改分別不大。



香港汽車會會長李耀培。（資料圖片 / 歐嘉樂攝）

料不改名或影響資助

李耀培表示，早前接獲港協暨奧委會通知，指冀在7月1日前將名字由「香港汽車會」改成「中國香港汽車會」，通知上雖無列明是必須改名，亦未提到不改的後果，但料若非「中國香港總會」，未來資助或有所影響。

他表示，對汽車會而言是困難抉擇，因該會有超過100年在本地註冊歷史，改名涉及更改銀行戶口、租約和與國際的聯繫，例如國際汽聯、國際電單車汽聯等，手續相當繁複。

部分董事人在外地未及返港處理

另一方面，他稱汽車會屬於非政府機構，改名由會員大會通過，而不少董事均屬非授薪的義務工作，銀行改名涉及要所有董事到銀行簽名，惟部份人或因工身在國外，故難趕及在7月前完成改名，汽車會已就情況知會港協暨奧委會。

李耀培又說，近廿年香港賽車運動員均代表「中國香港」，國際亦十分清楚香港已回歸中國有25、26年，獲獎運動員亦是以中國香港運動員身份領獎，故認為改名與否分別不大。