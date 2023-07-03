器官捐贈｜政府5月底轟有人擾亂　三日內收2.8萬申退出　4分3無效

政府今（3日）指，5月22日至24日三天的短時間內，系統共收到超過2.8萬個取消登記的申請，當中有超過75%並非有效的申請，包括申請人根本從未於中央名冊登記卻申請退出、或無法完成身分核實程序等，換言之，仍有約6,400人取消登記申請，多於過去兩個月月均的登記申請數字。



近年中央器官捐贈登記名冊的登記數字卻持續下跌。（資料圖片）

衞生署今（3日）起優化中央器官捐贈登記名冊，申請人如以郵寄、傳真或網上的方式申請，須在表格中提供香港身份證的「簽發日期」以進行更快速的自動核對，免除原有須等待以電話或電郵核實身分的安排。至於親身或在網上使用「智方便」自動填表功能申請的人士，則繼續可以在申請過程中同時完成身分核實。優化的系統讓申請人在遞交中央名冊登記申請時，能同步接獲通知該申請是否成功。

政府今年5月22日發新聞稿，批過去幾個月中央名冊有不尋常取消登記的申請，批評有人借機擾亂，其後又推出「中央器官捐贈登記名冊（查閱登記狀況）」服務，市民可以此查閱自己在中央名冊的登記狀況，「智方便」用戶可在中央名冊網站以新增功能快捷地查詢其登記狀況。

政府今日承認，5月22日至24日三天的短時間內，共收到超過2.8萬個取消登記的申請，然而隨後的核實顯示，申請當中有超過75%（約21,600）並非有效的申請，包括申請人根本從未於中央名冊登記卻申請退出、或無法完成身分核實程序等。換言之，仍有6,400個有效取消登記申請。

當局表示，截至5月31日，中央名冊的累計登記人數為354,785人，

根據警方的調查所得，部分申請亦涉及故意干擾中央名冊的行為，例如有人涉嫌盜用他人資料、或透過混搭不同人士的姓名及身份證號碼等方式，試圖取消登記；或胡亂填上與申請無關的帶侮辱性的內容等等。

政府發言人指，「5月份不尋常的干擾或許帶動了部分市民申請取消登記」，惟6六月份收到的取消登記申請數字較5月份已大幅回落，同時間5月及6月份市民登記申請的數字分別超過5000，是近年新高，比2019年新冠疫情前月均多超過一倍。