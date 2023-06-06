李家超再斥有人圖破壞器官捐贈制度：稱製造矛盾　如港版顏色革命

港府正與內地研究設立恒常器官移植互助機制。惟及後當局發現近月出現逾5000宗取消登記申請，情況不尋常。警方昨日（5日）拘捕4名男子，懷疑盜用他人資料取消器官捐贈登記，涉不誠實取用電腦。特首李家超今日（6日）回應此事時稱，破壞器官捐贈是破壞神聖精神，但相信害群之馬是社會少數，社會要直斥其非，又稱事件與港版顏色革命相似，就是挑撥矛盾、製造不符現實的假象。



他又表明，香港捐贈的器官優先分配給港人，只有找不到適合人選，才會啟動機制給予內地病人。



器官捐贈人數14年間增加約7倍

李家超指捐贈器官是自願性，但有人製造退出的假象，必須譴責無恥行為，並會追究責任。他指出本港捐贈人數一直增加，2009年有4.5萬人登記，現時有35.7萬人。

政府再次解釋港人捐贈器官優先用於港人

對於與內地的恆常器官移植互助機制，他指會繼續探討，並解釋指在香港捐贈的會優先分配給港人，只有找不到適合人選之後，不想令器官浪費才會啟動機制給予內地病人。

他續稱捐贈是崇高的大愛理念，並表示最近就有個案，捐贈及救護兒童。他所指個案是4個月大女嬰芷希去年12月成功接受內地遺體捐贈，完成換心手術。

▼成功接受心臟移植的4個月大女嬰芷希▼

