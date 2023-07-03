大埔崇真會安仁幼兒學校爆急性腸胃炎　36童1職員嘔吐腹瀉及發燒

衞生署衞生防護中心今日（3日）公布，正調查位於大埔的基督教香港崇真會安仁幼兒學校爆發的急性腸胃炎個案，個案涉及36名學童，年齡介乎三至六歲，以及一名職員，全部病人情況穩定。



衞生署衞生防護中心今日（3日）公布，正調查位於大埔的基督教香港崇真會安仁幼兒學校爆發的急性腸胃炎個案，個案涉及36名學童。（資料圖片）

36名學童及1名職員有嘔吐、腹瀉及發燒

個案涉及36名學童，包括24男12女，年齡介乎三至六歲，以及一名職員。他們自6月29日起陸續出現嘔吐、腹瀉及發燒病徵。19名學童已求醫，當中五人須入院，經治理後三人已出院。全部病人情況穩定。

較大機會屬人傳人或環境污染情況

中心調查顯示，有兩名學童首先於6月28日於校內嘔吐，其他學童和職員其後陸續出現腸胃炎病徵。中心認為爆發較大機會屬人傳人或環境污染情況，涉及食物中毒的機會較低。

酒精不能代替梘液清水殺死病毒

衞生防護中心發言人提醒，由於酒精未能有效殺死一些經常引起急性腸胃炎的病毒（例如：諾如病毒），酒精搓手液並不能代替使用梘液和清水潔手。市民應採取以下措施，預防感染腸胃炎：

保持良好的個人衞生；

處理食物或進食前、如廁後或更換尿片後須徹底洗淨雙手；

清理嘔吐物及糞便時須戴上手套，事後須再洗手；

以稀釋的1比49家用漂白水（以一份含5.25%次氯酸鈉的漂白水加49份水）徹底清洗和消毒染污的地方及物件，事後並須徹底洗淨雙手；

保持室內空氣流通；

注意飲食衞生；

使用不同的用具處理生及熟的食物；

避免進食未經徹底煮熟的食物；

飲用經煮沸的水；及

不要光顧無牌食肆及食物檔攤。

市民可參閱衞生防護中心網頁或致電衞生署健康教育專線（2833 0111）了解詳情。