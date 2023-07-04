港3間大學聯合研「人工青口」　可監測海水核污染　每個成本僅8元

海洋核污染備受關注，教大聯同城大及港大的跨院校研究發現，利用「人工青口」監測海水中的放射性物質含量，發現可於約7至8個星期內，完成吸收放射性物質，供研究人員進行測量核污染物濃度和變化。

每個「人工青口」成本約8元，研究團隊期望，「人工青口」可成為監測全球海洋核污染的可靠技術。研究結果已於國際期刊《海洋科學與工程學報》發表。

至於近期日本政府擬排放核廢水，教大學者指，即使放射性物質經稀釋亦不會消失，並會透過海洋生物散播至世界各地，影響範圍超出日本水域。



教大聯同城大及港大的跨院研究，成功以「人工青口」監測海水中的放射性物質含量，且過程快而準確。右一是胡紹燊。(教大提供)

教大科學與環境學系胡紹燊教授團隊早年發明「人工青口」，其特性與天然青口相似，對金屬具有極強的吸聚能力，可以一次性檢測海洋中多種金屬的含量和持續變化，至今已在全球29個國家及地區應用。

團隊去年選定3種在核排放中常見的放射性物質，包括鈾、鍶及銫，進行測試，並將「人工青口」放置於含有不同濃度放射性物質的海水中，以測試吸收和釋放能力。

團隊發現「人工青口」吸收放射性物質至飽和程度後，再轉移至潔淨海水中，釋放早前吸收的核污染物質，研究人員可透過量度積聚在青口内的放射性物質含量，準確測量海水中核污染物的濃度和變化。

教大科學與環境學系教授胡紹燊表示，現時要量度海水中的放射性物質變化，每次或需收集數百升的海水，並須進行繁複的取樣及前期處理，如應用「人工青口」，各地政府可透過低成本、高效益方法，定期監察水域的核污染情況，保障環境及食品安全，亦可省卻前期處理所需的人力和成本。

被問到日本政府計劃排放核廢水，胡紹燊指，放射性物質不會因被稀釋而消失，並會透過海洋生物散播至世界各地，影響範圍超出日本水域。