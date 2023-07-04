林卓廷涉立法會騷擾周浩鼎等人案押後　官稱視初選案進度再定審期

多名民主派立法會議員涉在2019年立法會《逃犯條例》修訂法案委員會會議，與建制派議員起衝突，被控違反《立法會權力及特權條例》。被告之一的林卓廷，早前自行要求撤銷保釋，他今(4日)在西九龍法院再次申請保釋，主任裁判官羅德泉准林以500元保釋。因林所涉的民主派初選案仍在審訊且林在該案並無保釋，林須繼續還柙，控亦透露考慮本案在明年1月審，羅官則稱。



被告林卓廷（45歲）被控於2019年5月11日在立法會綜合大樓，襲擊、妨礙或騷擾會議廳範圍內的議員陳恒鑌及周浩鼎。林於本年3月曾申請撤銷保釋，林當時稱：「早啲入去坐住先。」林今日再上庭就本案作保釋申請，獲羅官批准。

主任裁判官羅德泉又指，本案原定於上月預審，並於8月開審，因林涉及高院的初選案仍然繼續，預審及原定的審期均被擱置。控方透露，現正考慮將本案審期定於明年1月，辯方亦稱料初選案可於明年1月前完成舉證。羅官稱會視乎高等案進度再決定預審和審訊日期。

同案另涉6名被告：朱凱廸、陳志全、區諾軒、梁耀忠、范國威和郭家麒，其中梁耀忠承認1項控罪，判囚14天；區諾軒同意案情，准以3000元簽保守行為24個月；范國威和郭家麒控罪撤回。至於擬認罪的朱凱廸，案件將於8月1日提訊。

案件編號：ESCC2514/2019