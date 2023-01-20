林卓廷被指迫市民刪示威照片　林辯稱只助解圍　脫妨礙司法公正罪

前立法會議員林卓廷與許智峯等4人，涉要求一名男子刪除拍到「七一」示威者的照片，從而被控妨礙司法公正等罪。除了已流亡海外的許，林等3人早前否認控罪受審，辯方指林當時在想辦法助事主解圍及讓他離開，從未向事主說過粗言，事主亦同意林有這樣做過。案件今（20日）在區域法院裁決，法官游德康裁定林妨礙司法公正罪不成立，餘下兩名被告，僅報稱廚師的曾焌熙被裁定非法集結罪成，另一名女社工被告亦脫罪，游官並判林及該女社工可獲得訟費。



法官先替唯一罪成的曾焌熙索取背景報告，把判刑押後至2月9日，明言會判囚且刑期不會短。



4名被告：林卓廷（43歲）、曾焌熙（28歲，廚師）及鍾凱研（39歲，社工）。林卓廷及曾焌熙被控1項意圖妨礙司法公正罪，曾焌熙另被控1項參與非法集結罪，鍾凱研另被控同1項不誠實取用電腦罪和刑事損壞罪。許智峯原本亦為本案被告，他早前宣布流亡海外，法庭已發出拘捕令。

法官裁定曾焌熙的意圖妨礙司法公正罪，罪名不成立，但非法集結罪成。女被告鍾凱研被控的不誠實取用電腦和刑事損壞罪，均不成立，即受審的3名被告中，只有曾罪成。林及鍾可取得訟費。林卓廷被帶離犯人欄時，謂：「外母大人，龍馬精神」，有旁觀者則打氣謂「阿廷，頂住」。

涉案4名被告情況。(詳看下圖)

事主X被質疑曾拍示威者照片被圍

事主X早前供稱，他在2019年7月6日參與完屯門遊行後，有人稱在「7.1警總」遊行見過他，質疑他當天有拍攝到示威者的相片。之後，林卓廷及許智峯到場了解情況，提議X交出手機供二人檢查，林稱若X當日拍到示威者的外貌就要刪除，以免警方追究刑責。X不同意，被告曾焌熙見狀稱：「係你條命重要，定啲相重要。」林隨後一度離開。

曾在雨傘下遭拳打腳踢

之後，有示威者稱若X 再不交出手機便會對付他，並打開雨傘，之後有人對他拳打腳踢及「抆耳仔」，歷時不足一分鐘。期間，X的手機被搶走並交給許，許再交被告鍾凱研查看。鍾初時表示沒有發現示威者有關的照片，其後在社交媒體軟件發現相關照片。同一時間，警方到場，示威者四散，X乘亂搶回手機。

同意林有想辦法讓他離開

辯方盤問X時指林卓廷到場後一直想找一個方法讓X可以離開，期間不曾使用粗言穢語或威脅性字眼，欲解決雙方矛盾，X亦同意。辯方陳辭時指，由於不知道涉案被刪除的相片拍到什麼，若該些物品不是用作做證據，則未能構成妨礙司法公正。

曾辯稱有助X解圍

案發時任記者的曾焌熙自辯時稱，他當日在現場進行直播，見到X遭示威者包圍，故上前解圍。之後更因替X推開雨傘及阻隔示威者，遭其他示威者認為他做「架両」而被推開。

鍾相信她獲授權取用X的手機

代表鍾凱研的律師則指，控方未能排除案發時鍾相信她獲授權取用X的手機，認為未能證明她有不誠實的意圖，控方亦未有證據顯示是鍾刪除指稱的相片和影片，不能排除是另一名白衣男子所為。

案件編號：DCCC 958/ 2020