高才通｜孫玉菡稱正研放寬門檻搶人才　擬納非世界百強內地大學

「高端人才通行證計劃」（高才通計劃）截至5月31日接獲逾3.2萬人申請，逾2.1萬宗獲批個案中，近九成半、即逾2萬人來自內地，特首李家超周二（4日）透露「高才通」將擴展到世界百強大學以外畢業生，說搶人才要「夠而贏到競爭對手」。勞工及福利局局長孫玉菡今日（5日）接受報章訪問指，放寬「高才通」申請門檻兩個探討方向包括納入不在世界百強大學的內地大學及國際上主力提供專門課程院校。



對於「高才通」來港人士主要以內地人為主，孫認為「高才通」在內地評價高，除了內地大學畢業，亦有大部份是在海外讀書的內地人透過計畫來港，而他們都是很優秀人才，香港應該歡迎他們。



勞工及福利局局長孫玉菡7月5日接受報章訪問指，港府正研究放寬「高才通」門檻，探討方向包括納入未在世界百強大學的內地大學。（ 資料圖片/廖雁雄攝）

孫玉菡指部份因種種原因未列世界百強內地大學實力響噹噹

孫玉菡在《星島日報》訪問指，港府正循兩大方向探討放寬「高才通」申請門檻，包括因各種原因未納入百強大學的內地大學，他指，內地部份頂尖大學因種種原因未列入世界百強名單，但其學術實力、名聲都是「響噹噹」，與百強大學比是有過之而無不及。

孫又指第二個探討方向是現時百強大學是大學綜合排名，但國際上有提供特殊科目、不是綜合性的大學，這些提供專門科目學校，當局都在研究是否有空間將它們納入系統中，以吸納更多人才來幫助香港發展。

「高端人才通行證計劃」截至5月31日接獲逾3.2萬人申請，逾2.1萬宗獲批個案中，近九成半、即逾2萬人來自內地。（資料圖片）

當局本月開始進行人力資源推算，料明年第三季有初步結果。孫玉菡形容，相關推算是來年重中之中工作，當中涵蓋全港八成「打工仔」，希望出來的不止是統計數字，更要看到未來大趨勢，並將召開過百場諮詢會，了解各行各業問題及未來走勢，報告內預測未來可能興起的行業，及早與院校探討培育人才。他舉例稱，早年社會未必了解環境、社會和企業管治（ESG），現在基本上各行各業都討論ESG，但「發現大學好似無乜培訓，好似出現人手不足嘅問題。」